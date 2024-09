- O parlamentar mais antigo do novo órgão legislativo é da AfD.

O presidente eleito do recém-eleito Parlamento do Estado da Turíngia parece estar vindo do AfD. Atualmente, com 73 anos, Jürgen Treutler é o membro mais velho deste corpo legislativo que virá, como confirmado pelo escritório de imprensa do Parlamento do Estado à dpa por solicitação. Como resultado, ele assumirá a posição de Presidente de Idade e presidirá a reunião inaugural. Treutler garantiu seu mandato direto para o AfD no distrito de Sonneberg durante as eleições estaduais.

O novo corpo legislativo deve se reunir não mais tarde do que 30 dias após a eleição. A reunião será iniciada pelo presidente em exercício e a presidência subsequente será entregue ao "membro mais velho em termos de idade" dentro do Parlamento do Estado. Após a formação do corpo governante, o parlamento então procederá à eleição de um novo Presidente e Vice-Presidentes.

Cinco anos atrás, o AfD também apresentou o Presidente de Idade. Naquela época, a sessão inaugural foi iniciada por Karlheinz Frosch (AfD).

