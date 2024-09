O Paris Saint-Germain vai pagar milhões ao Mbappé.

Kylian Mbappé, famoso futebolista francês, conseguiu vencer sua disputa legal contra seu antigo time Paris Saint-Germain (PSG). O Tribunal Desportivo Francês ordenou que o PSG pague 55 milhões de euros a Mbappé devido a salários e pagamentos especiais não pagos.

Apesar de ter uma semana para cumprir a ordem do tribunal, o PSG optou por não obedecer e espera pelo veredicto de um tribunal civil. Em um comunicado, o clube argumentou que "devido à autoridade limitada da comissão da LFP para tomar uma decisão conclusiva neste assunto, ele deve agora ser tratado por outro órgão judicial". De acordo com a AFP, uma fonte do clube declarou oficialmente: "Não pagaremos!"

Pagamentos em atraso de três meses de salário?

Há alegações de que o antigo clube de Mbappé, que o havia comprado do AS Monaco por 180 milhões de euros, ainda lhe deve três meses de salário não pago. Além disso, Mbappé e seus representantes solicitaram o pagamento de uma porcentagem do bônus pela recente extensão do contrato e um pagamento especial adicional.

Mbappé, que se mudou para o Real Madrid neste verão após um longo período de negociações sem taxa de transferência, supostamente ganha um salário líquido de 15 milhões de euros por temporada em seu contrato de cinco anos. Também se especula que ele recebeu um bônus de assinatura de 100 milhões de euros ao se juntar ao Real Madrid.

Um excelente desempenho de Mbappé contra o Betis Sevilla, que ainda não havia registrado uma vitória, no primeiro dia de setembro, selou uma vitória de 2-0 (0-0 no intervalo). Com sua oitava tentativa de gol, Mbappé garantiu a liderança do Real Madrid com seu primeiro gol na La Liga e depois acrescentou à sua contagem ao converter uma cobrança de pênalti. Apesar desses feitos, o Real Madrid ainda fica quatro pontos atrás de seus rivais Barcelona, que conquistaram quatro vitórias consecutivas sob a nova liderança técnica de Hansi Flick.

