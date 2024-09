O Paquistão vai iniciar um serviço de transporte operado por transgêneros.

Lahore, a cidade agitada do Paquistão, desatrelou seu primeiro serviço de táxi para a comunidade transgênero do país. Este serviço é destinado à comunidade transgênero e às mulheres, de acordo com a declaração do CEO. Os táxis rosa e brancos, com a marca "SheDrives", têm percorrido as ruas de Lahore há alguns dias, com o objetivo principal de proteger os passageiros de maus-tratos. Os planos de expansão para incluir outras cidades estão atualmente em andamento. Os passageiros podem facilmente agendar uma viagem usando um aplicativo móvel.

As pessoas transgênero no Paquistão frequentemente vivem à margem da sociedade, apesar das leis existentes que proíbem a discriminação contra elas. Elas sofrem não apenas maus-tratos, mas também casos regulares de assassinato e sequestro. O Paquistão recebeu em 2022 uma linha direta, especialmente projetada para pessoas transgênero para relatar casos de assédio.

O assédio público também é um problema endêmico para mulheres no que diz respeito ao transporte. Algumas das enormes metrópoles do Paquistão lançaram ônibus rosa para servir exclusivamente passageiras femininas.

