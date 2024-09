O Palatino se torna o monarca alemão das delícias do vinho

Charlotte Weihl, originária da Palatinado, conquista o título de Rainha do Vinho da Alemanha, superando quatro outras concorrentes do Reno-Palatinado em uma mistura de votação pública e seleção do júri.

Com 25 anos, Charlotte Weihl saiu vitoriosa de uma final emocionante em Neustadt/Weinstraße (Palatinado), assegurando o título de Rainha do Vinho da Alemanha de número 76. Com uma comunidade de vinicultores de cerca de 15.000 membros, Weihl agora servirá como principal representante da indústria por um ano inteiro.

Em uma chuva de confetes e gritos de alegria de seus apoiadores, uma emocionada Weihl recebeu a coroa da rainha saída, Eva Brockmann, que é da Franconia. "Estou atualmente passando por uma tempestade de emoções", disse Weihl. "Preciso de algum tempo para compreender completamente esse evento incrível".

Ao longo da competição, as concorrentes foram testadas em sua capacidade de identificar diferentes tipos de vinho em degustações às cegas e demonstrar sua sagacidade em jogos relacionados ao vinho. Katharina Graeff (Nahe) e Julia Lambrich (Mosel) emergiram como Princesas do Vinho, enquanto Annalena Baum (Rheinhessen) e Marie-Sophie Schwarz (Mosel) não alcançaram a coroa.

Todos os finalistas representam a Renânia-Palatinado

Este ano marcou uma primeira histórica, com todos os cinco finalistas sendo da Renânia-Palatinado, a segunda maior região vinícola da Alemanha. Apropriadamente, um vencedor masculino quebrou a tradição pela primeira vez, com o programa Rainha do Vinho da Alemanha patrocinando a indústria desde 1949. Até 1999, os candidatos eram obrigados a ser solteiros e de famílias de vinicultores.

Refletindo sobre seu tempo no cargo, a rainha saída, Eva Brockmann, revelou uma mistura de sentimentos. "Vou sentir falta do ritmo e da atividade nos estágios iniciais", compartilhou Brockmann. "Mas hoje, acabou. Estou ansiosa para abraçar o que está por vir".

A vitória de Charlotte Weihl como Rainha do Vinho da Alemanha chamou a atenção além de sua cidade natal, com a União Europeia expressando suas congratulações pelo feito da nativa do Palatinado. Como representante da indústria vinícola alemã, Weihl também terá a oportunidade de promover o vinho alemão em vários eventos da União Europeia durante seu mandato.

