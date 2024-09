- O painel já apresentou várias sugestões para melhorar a qualidade dos dados que divulga.

Em um inesperado giro dos acontecimentos, corre o boato de que uma renomada figura de esquerda da Alemanha pode ter a chave para um potencial Presidente do CDU na Turíngia. Após a eleição estadual que resultou em relações majoritárias intrincadas e uma vitória da AfD, os cochichos circulam sobre o atual Presidente do Estado, Bodo Ramelow (Esquerda), que poderia desempenhar o papel de mediador da maioria.

Uma coalizão planejada pelo líder do CDU, Mario Voigt, com a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) e o SPD reuniu 44 votos no parlamento estadual de Erfurt - com 88 assentos, isso significa que falta pelo menos um voto.

"Isso tudo é loucura"

Os cochichos nas reuniões do parlamento estadual da Turíngia e dos conselhos partidários sugerem que Ramelow poderia deixar a fração da Esquerda em seu "dever cívico" e apoiar a frágil aliança de seu possível sucessor. Alternativamente, o homem de 68 anos poderia optar por abster-se como deputado eleito da Esquerda diretamente.

"Eu só estou ecoando os pensamentos tolos", alguns políticos locais comentam, ecoando os boatos. "Isso tudo é loucura, isso tudo é bobagem", diz Ramelow à agência de notícias alemã em Erfurt. "É vergonhoso espalhar rumores infundados. Eu proíbo qualquer especulação."

Ele nega qualquer intenção de abandonar seu partido ou fração, nem usar sua posição para garantir maiorias, declarou Ramelow. "Nem sou um cidadão privado nem um ato solitário", acrescentou, jurando nunca violar as regras parlamentares.

"Vou fazer tudo para estabelecer um governo de maioria"

No entanto, Ramelow também fez declarações sugestivas nestes dias caóticos na Turíngia. Quando questionado pelo Spiegel sobre o voto faltante para a possível aliança das partes rivais CDU, BSW e SPD, ele respondeu: "O voto faltante está bem na sua frente."

Ele também enfatizou, seguindo sua experiência com a coalizão minoritária vermelho-vermelho-verde, que não pode recomendar um governo minoritário. A coalizão vermelho-vermelho-verde foi derrubada no domingo.

Além disso, Ramelow ofereceu ajuda na formação do governo na noite das eleições - "se desejado pelas outras partes". "Vou fazer tudo para estabelecer um governo de maioria", disse ele. Ou: "Estou preparado para soluções e não engajo em exclusão."

Se isso também implica tolerar uma possível coalizão de três partidos liderada pelo CDU, isso permanece ambíguo. Ou ele quer dizer um governo de maioria envolvendo seu partido da Esquerda, que tem 12 assentos no parlamento estadual? A líder da Esquerda na Turíngia, Ulrike Grosse-Röthig, está defendendo a revisão da resolução de incompatibilidade do CDU, que atualmente se aplica tanto à AfD quanto à Esquerda.

Ramelow espera pelo chamado do CDU

"Não tenho que especular", diz Ramelow, apontando que agora é responsabilidade de Voigt convidar as partes democráticas para conversas. O CDU, que garantiu a maior quantidade de assentos (23) entre as partes democráticas, tem o direito de formar o governo. Seu partido da Esquerda está pronto para conversas, "se o Sr. Voigt chamar".

O homem de 47 anos, Voigt, quer initially conversar com a BSW e o SPD, e provavelmente apenas com Ramelow sobre o projeto orçamentário para 2025 no momento. A antiga Presidente do Estado da Turíngia, Christine Lieberknecht, pelo menos defende conversas com a Esquerda também. "Não há como evitar a Esquerda, mesmo que apenas para uma tolerância, é matemática elementar - nada mais", disse ela à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Role nas negociações da coalizão

O cientista político de Jena, Torsten Oppelland, considera uma coalizão de CDU, BSW e SPD - um modelo incomum na Alemanha - viável. "No nível estadual, as diferenças políticas entre o CDU e o partido de Wagenknecht não são tão substanciais", disse ele à dpa.

No final, a situação é comparável ao cenário de 2020 de Ramelow - sua aliança com o SPD e os Verdes também não tinha maioria. Havia, pelo menos, um pacto de estabilidade de um ano com o CDU. Uma tolerância da Esquerda para um governo liderado pelo CDU não é obrigatória. "Mas, no final, é isso que vai acontecer", acredita Oppelland.

E qual papel Ramelow vê para si mesmo? Initially, ele permanece Presidente do Estado até que um novo governo esteja no lugar, provavelmente assumindo o cargo em setembro após a constituição do novo parlamento. E, ao contrário de Voigt e do membro da extrema-direita AfD, Björn Höcke, Ramelow venceu seu círculo eleitoral diretamente e planeja assumir seu assento de MP.

Nas negociações da coalizão, o experiente político, ex-funcionário sindical e mediador ferroviário Ramelow pode visualizar um papel mediador. "Sim, se desejado. Posso tentar trazer as partes à mesa", disse Ramelow à dpa. O primeiro desafio é eleger um novo Presidente do Landtag. A partido mais forte - a AfD - tem o direito de propor um candidato.

