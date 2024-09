- O pai recebe ferimentos de facada da lâmina do filho.

Um jovem de 18 anos está sob suspeita de ter esfaqueado seu pai em Munique, deixando-o gravemente ferido. A procuradoria pediu um mandado de prisão por tentativa de homicídio, segundo a polícia. O incidente ocorreu em sua residência compartilhada.

O idoso, de 63 anos, fez a ligação para o serviço de emergência no domingo. As equipes de resgate encontraram a porta trancada e ouviram pedidos de socorro, o que levou à contato com a polícia. Os oficiais finalmente arrombaram a porta com um aríete e encontraram a vítima ferida. A equipe médica transportou o homem de 63 anos para um hospital.

A polícia prendeu o jovem de 18 anos sem resistência. O jovem apresentou sinais de problemas de saúde mental, de acordo com um representante da polícia. Ele agora está detido em uma instituição adequada.

Durante a investigação, a polícia encontrou uma possível arma: uma faca de cozinha com uma lâmina de cerca de 20 centímetros de comprimento. A motivação e a razão por trás da briga ainda não estavam claras inicialmente.

A polícia entrou em contato com a Procuradoria para apresentar os detalhes do caso, incluindo a faca apreendida e o estado de saúde mental do suspeito. A investigação sobre a motivação por trás da briga continua, com a próxima audiência do jovem de 18 anos marcada para o tribunal criminal local.

