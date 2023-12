O Pai Natal precisa que ponha os seus filhos a dormir na véspera de Natal. Eis como

Exceto eu, aos 7 anos. Acordei tão excitado quando o relógio bateu a meia-noite que a minha mãe acabou por me dar o meu primeiro presente de Natal - o último álbum de Shaun Cassidy. Ainda consigo sentir a excitação antes de adormecer.

Agora que tenho um filho, sinto mais simpatia pelos meus colegas pais que montam e embrulham presentes até altas horas da madrugada do dia de Natal. Não precisamos que os nossos filhos fiquem acordados até tarde ou que acordem a meio de todo o embrulho. No mínimo, atrasam-nos durante uma hora ou mais. Na pior das hipóteses, vêem o Pai Natal a trabalhar.

Então, o que é que se pode fazer? Perguntei ao Dr. Raj Dasgupta, especialista em sono, professor associado de medicina clínica na Keck School of Medicine da Universidade do Sul da Califórnia, que prometo não ser rabugento. O pai de três filhos, com idades entre os 4, 8 e 10 anos, pode estar a aplicar as suas recomendações em casa este ano.

As suas respostas foram ligeiramente editadas para maior clareza e porque admiro o seu gosto pela música de Natal, o seu autocontrolo em relação aos pratos de bolachas e os seus conselhos à família e aos amigos. (As respostas em itálico são minhas).

Ter um plano para a véspera de Natal. Saia de casa (se possível) de manhã para fazer exercício e cansar os seus filhos. A luz do sol de manhã também ajuda a repor o nosso ritmo circadiano, o que, por sua vez, facilita o sono à noite. Acalme as coisas ao fim da tarde. Estabeleça horas de deitar e de acordar que todos concordem em seguir. Se vai de férias ou se vai mudar a organização do sono para receber visitas, é importante que todos concordem com quem vai dormir onde e em que cama antes da hora de deitar.

Evite demasiadas bombas de açúcar nas férias. Evite os doces na véspera de Natal, a não ser que queira que o seu filho de 6 anos corra pela cozinha a cantar numa oitava mais alta do que "All I Want for Christmas Is You" da Mariah Carey. (OMG.) É interessante notar que as provas revistas por pares afirmam que o açúcar não significa necessariamente que os seus filhos vão ser hiperactivos, mas não se pode ignorar que o açúcar pode ter um ligeiro efeito no comportamento.

As crianças que estão privadas de sono anseiam por mais alimentos açucarados e, em estudos, foi demonstrado que a má qualidade do sono está significativamente relacionada com uma maior ingestão de açúcar adicionado. No entanto, é sempre melhor reduzir a ingestão de açúcar ao longo do dia, e especialmente perto da hora de deitar. É especialmente importante não comer nas duas horas que antecedem o sono, pois isso pode manter-nos acordados. (Mas os pratos de bolachas!) Se tiver amigos e familiares de visita, certifique-se de que eles sabem que não devem oferecer demasiadas guloseimas açucaradas perto da hora de deitar. (Mostre esta história aos avós).

Ofereça o presente da véspera de Natal. Deixe que os seus filhos recebam um presente cada um na véspera de Natal e tente incluir uma carta do Pai Natal a encorajá-los a ir dormir para que ele possa entregar o resto dos presentes. (OK. Dr. Raj - isto é brilhante!)

Avisá-los sobre o Pai Natal só em último recurso. Se tudo o resto falhar e eles não adormecerem, lembre-os de que o Pai Natal não virá enquanto eles estiverem acordados. (Bem, OK, isso é um bocado Grinchy.) Isso deve pô-los a dormir se nada mais o fizer.

Quando estiverem a dormir, é altura de trabalhar com o Pai Natal para embrulhar os presentes, para que ele possa partir.

Ele saltou para o seu trenó, e a sua equipa deu um assobio,

E todos voaram como a penugem de um cardo.

Mas eu ouvi-o exclamar, antes de desaparecer de vista -

"Feliz Natal para todos, e a todos uma boa noite!"

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com