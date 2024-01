O pai e o filho de 10 anos da Califórnia foram detidos depois de a criança ter disparado e matado outro rapaz, segundo os delegados

Um homem da Califórnia e o seu filho de 10 anos foram detidos depois de o rapaz ter disparado e matado outra criança utilizando uma arma roubada que tinha encontrado no carro do pai, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Sacramento.