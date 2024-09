O pai de um americano cativo pelo Hamas vê os ataques do Líbano como adicionando dor adicional ao seu sofrimento existente.

Adi Alexander, cujo filho Edan Alexander está detido, expressou suas preocupações em uma entrevista no "The Lead with Jake Tapper", enfatizando a necessidade de pôr fim a esse ciclo de violência.

Israel não assumiu a responsabilidade pelos ataques, mas a CNN relatou que a operação desta terça-feira foi uma colaboração entre o IDF e o Mossad.

Alexander e outros familiares de reféns americanos do grupo terrorista se reuniram com Tapper na quarta-feira, à medida que a data de aniversário do brutal ataque de 7 de outubro do Hamas se aproxima. No momento, as perspectivas de um acordo de paz para libertar os reféns e cessar os conflitos em Gaza parecem pouco prováveis.

Em vez disso, o conflito parece estar se intensificando. Na quinta-feira, Israel atacou locais do Hezbollah no sul do Líbano com ataques aéreos, e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou uma "nova era de conflito" na quarta-feira.

Durante discussões sobre cessar-fogo, Alexander instou o presidente Joe Biden a ter uma conversa difícil com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sugerindo que ele deveria parar de mudar os objetivos e minar sua própria equipe de negociação.

"Essa conversa precisa acontecer imediatamente", acrescentou.

Netanyahu está programado para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana, mas uma fonte disse à CNN que ele não se encontrará com Biden.

Biden já sugeriu que Netanyahu está prolongando o conflito por ganhos políticos.

Iris Weinstein Haggai, cuja família perdeu a vida em 7 de outubro, instou o governo dos EUA a fazer mais.

"Simplesmente não é aceitável que não estejamos fazendo tudo ao nosso alcance para pressionar todas as nações e a comunidade internacional a pressionar o Hamas e libertar esses reféns inocentes, que estão apodrecendo", disse Weinstein Haggai.

Vários membros da família dos reféns estão atualmente em Washington, com o aniversário de 7 de outubro se aproximando rapidamente. Eles discutiram a falta de progresso nas negociações de cessar-fogo com o conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, na quarta-feira.

Sua visita ocorre após o Exército israelense recuperar os corpos de seis reféns, incluindo o israelense-americano Hersh Goldberg-Polin, dos túneis controlados pelo Hamas em Gaza. Logo antes da morte de Goldberg-Polin ser confirmada, seus pais pediram por seu retorno seguro na Convenção Nacional Democrática.

Ronen Neutra, pai de Omer Neutra, expressou seu horror pela morte de Goldberg-Polin na quarta-feira.

"Onde está a indignação? Como um americano pode ser morto e ainda há pessoas comemorando o Hamas nas ruas de Nova York? É a mesma organização que acabou de matar um americano. Então, onde está a indignação?", questionou.

"Não acho que tenho grandes esperanças em Netanyahu", acrescentou Neutra. "Suas palavras em Israel e suas declarações diante do público americano não combinam."

Jonathan Dekel-Chen, pai de outro refém americano, Sagui Dekel-Chen, admitiu que suas expectativas para uma resolução nas negociações são mínimas.

"Todos os israelenses já estão cansados de ouvir Netanyahu porque fica claro que há uma desconexão entre seu compromisso com a devolução dos reféns e suas ações", explicou Dekel-Chen.

"Para mim, pelo menos, fica claro que ele está indo à Assembleia Geral das Nações Unidas principalmente para consumo interno em Israel", concluiu. "O que ele diz lá, infelizmente, pode não ser bem-recebido na Assembleia Geral."

Colaborações da CNN Eugenia Yosef e Arlette Saenz

No meio do conflito em andamento, Adi Alexander expressou suas preocupações sobre os reféns e instou o presidente Biden a ter uma conversa difícil com o primeiro-ministro Netanyahu, destacando o aspecto político da situação.

Diante das tensões crescentes e da falta de progresso nas negociações de paz, muitos questionam o verdadeiro compromisso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em libertar os reféns americanos, o que indubitavelmente cai na esfera da política internacional.

