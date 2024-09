O pacote de refeições acessíveis do McDonald's por $5 continua disponível até dezembro.

McDonald's, o gigante de fast-food com sede em Chicago, revelou sua oferta de refeição de $5 em junho, inicialmente promovida como uma promoção de tempo limitado por apenas um mês. No entanto, a popularidade dessa oferta levou a uma extensão inesperada, com McDonald's confirmando em julho que a maioria de seus estabelecimentos continuaria a servi-la até agosto.

A refeição consiste em uma escolha entre um sanduíche McChicken ou um McDouble cheeseburger, batatas fritas pequenas, 4 peças de Chicken McNuggets e uma bebida suave pequena.

Historicamente, McDonald's tem se gabado de sua capacidade de aumentar os preços do menu sem afetar as vendas. No entanto, os clientes tornaram-se mais econômicos, saindo menos para jantar e gastando menos quando o fazem. Na verdade, mais cedo neste ano, McDonald's relatou vendas mais baixas do que o esperado em seus estabelecimentos nos EUA. O CEO Chris Kempczinski reconheceu essa tendência, mencionando que "comer em casa tornou-se mais econômico."

Da mesma forma, Starbucks, Burger King e Wendy's relataram uma diminuição no tráfego de pedestres e responderam atraindo clientes com ofertas de refeições de baixo custo e preço igual.

Joe Erlinger, presidente da McDonald's USA, declarou: "Juntos com nossos franqueados, estamos comprometidos em manter nossos preços o mais acessíveis possível, razão pela qual estamos apostando em mais oportunidades de economia."

McDonald's também anunciou uma série de ofertas para o outono, incluindo Double Cheeseburgers por $0,50 no National Cheeseburger Day, em 18 de setembro, e um McCrispy sanduíche por $2 no National Fried Chicken Sandwich Day, em 9 de novembro.

Jordan Valinsky, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

