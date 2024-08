- O Özcan do Dortmund prepara-se para a transição para a equipe do Wolfsburg

De acordo com fontes, o futebolista turco Salih Özcan está prestes a deixar o Borussia Dortmund e rumar ao VfL Wolfsburg. Relatos indicam que Özcan, de 26 anos, cujo contrato com Dortmund se estende até 2026, despediu-se dos seus colegas de equipa durante sessões de treino recentes. Alega-se que será emprestado ao Wolfsburg por um ano sem cláusula de rescisão.

A contratação do colega Pascal Groß reduziu significativamente as chances de Özcan ter jogo. Além disso, jogadores como Emre Can, Marcel Sabitzer e Felix Nmecha, que são actualmente preferidos pelo treinador Nuri Sahin a Özcan, estão a prejudicar as suas oportunidades. O treinador Sahin decidiu não incluir Özcan na equipa inicial para ambos os jogos da taça contra o Phoenix Lübeck (4:1) e o jogo inaugural da liga contra o Eintracht Frankfurt (2:0). Apesar de ter sido contratado por cerca de cinco milhões de euros no verão de 2022, Özcan não conseguiu assegurar um lugar regular na equipa do Dortmund.

Em busca de mais tempo de jogo, Salih Özcan pode considerar uma mudança para outro clube alemão, potencialmente o Alemanha's VfL Wolfsburg. Devido à presença de jogadores como Pascal Groß e Emre Can no Borussia Dortmund, Özcan tem lutado para assegurar um lugar consistente na equipa.

