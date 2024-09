O outono está prestes a chegar neste fim de semana, ou o calor continuará?

Atualmente, os modelos meteorológicos estão mostrando alguma inconsistência em suas previsões. Inicialmente, parecia que a partir de quinta-feira, poderíamos testemunhar uma queda significativa na temperatura, permitindo desfrutar do outono antecipado ao fim de semana. No entanto, uma recente avaliação da situação meteorológica levou a uma conclusão diferente.

Por que a mudança?

Há um problema com uma possível queda de ar frio sobre a Escócia no momento. Este é um sistema de baixa pressão de alta altitude que tem um impacto significativo em nossos padrões de temperatura e trajetória futura.

O que isso significa?

O movimento do sistema de alta pressão nos próximos dias determinará se teremos outono antecipado ao fim de semana ou se continuaremos a desfrutar das temperaturas quentes a mornas do verão tardio. Este desenvolvimento é certamente intrigante e potencialmente impactante, dado o estresse térmico intenso que estamos enfrentando no momento. Um resfriamento seria indiscutivelmente bem-vindo por muitos e também aliviaria outras preocupações que são mais relevantes em tempo quente.

Quais são essas preocupações?

As consequências da atual seca no leste são notáveis. Até o meio da semana, o nível máximo de perigo de incêndios florestais 5 será alcançado em certas áreas orientais, como aquelas além do Elba. Mesmo uma pequena faísca ou uma fogueira aberta pode causar danos significativos. Por outro lado, o resto do país continuará sendo afetado por uma mistura de ar úmido a quente, com algumas regiões experimentando chuvas fortes, como mostrado na segunda-feira, quando algumas tempestades trouxeram entre 20 a 40 litros de chuva por metro quadrado, resultando em enchentes.

Como as tempestades se desdobrarão?

As tempestades initially subsidirão na noite de terça para quarta-feira, apenas para serem substituídas por tempestades mais fortes do sudoeste mais tarde. As temperaturas permanecerão quentes a tropicais, com mínimas noturnas variando entre 13 e 21 graus Celsius.

E na quarta-feira?

As tempestades se expandirão ainda mais, alcançando uma linha entre os Alpes - Montes Metálicos e Schleswig-Holstein pela tarde e noite. Há um potencial risco de tempo severo nessas áreas devido à chuva forte, granizo e ventos fortes. A chuva nessas áreas pode atingir até 40 a 80 litros por metro quadrado em um curto período de tempo, equivalente a toda a chuva de um mês em alguns lugares. Enquanto isso, o leste permanecerá seco e extremamente quente.

Quais temperaturas podemos esperar?

Após temperaturas iniciais em torno de 30 graus no início da semana, o centro de calor se deslocará para o leste na quarta e quinta-feira. O pico será na quarta-feira, com temperaturas locais com potencial para atingir até 35 graus.

Essas são temperaturas recordes?

Enquanto não é provável que o recorde absoluto (36,5 graus, registrado em setembro de 1911 na Estação Meteorológica de Jena) seja quebrado, ainda é um evento excepcional com o potencial de estabelecer recordes individuais de estações. Isso nos coloca na faixa das mais altas temperaturas de setembro em 70 anos.

O que os pronunciamentos sugerem depois?

As tempestades são esperadas para se deslocar para o sudoeste na quinta e sexta-feira. O resto do país então desfrutará de muito sol e tempo de verão predominantemente seco com temperaturas confortáveis de cerca de 24 graus no oeste e até 32 graus no leste.

E no fim de semana?

A situação é altamente incerta. Cenários de outono antecipado ainda não estão completamente fora de questão. A maioria das previsões, no entanto, favorece cenários de verão. Se isso acontecer, estamos olhando para tempo agradável a ensolarado, com apenas tempestades isoladas - preferencialmente no oeste. As temperaturas variarão entre 24 a 31 graus.

