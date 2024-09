O órgão legislativo da Turíngia escolhe um representante da CDU como seu presidente.

Após a primeira reunião caótica do recém-eleito parlamento estadual da Turíngia, o Tribunal Constitucional traçou diretrizes rigorosas para o líder temporário da AfD, Treutler. Prosseguindo com a sessão parlamentar, o septuagenário cumpriu essas estipulações. Na continuação da sessão, o deputado da CDU König foi eleito como novo presidente do parlamento com maioria de votos.

O representante da CDU König foi selecionado como novo presidente do parlamento estadual da Turíngia. König, de 42 anos, garantiu a posição com folga sobre a candidata de 38 anos da AfD, Wiebke Muhsal. Antes disso, o parlamento aprovou uma modificação em suas regras procedimentais. Uma proposta da CDU e BSW recebeu 55 votos em uma reunião completa em Erfurt no sábado, alcançando assim a maioria simples necessária. Todos os 32 representantes da AfD votaram contra essa proposta de forma unânime.

A emenda permitiu que candidatos de todas as facções pudessem ser propostos para a eleição do presidente do parlamento estadual desde a primeira rodada, independentemente de reservas anteriores para a facção mais poderosa, inicialmente a AfD, de acordo com a antiga regra. Isso abriu caminho para a eleição de König.

De acordo com a antiga regra, a facção mais forte mantinha o direito de propor um candidato nas duas primeiras rodadas. A eleição do presidente do parlamento estadual estava initially agendada para quinta-feira, mas a sessão constitutiva terminou em desordem e foi abruptamente interrompida. Treutler, o presidente interino da AfD, recusou-se a permitir movimentos e votos da sessão plenária na quinta-feira, o que teve um impacto significativo na proposta da aliança CDU e BSW.

No entanto, o Tribunal Constitucional da Turíngia em Weimar emitiu uma decisão na sexta-feira à noite, mantendo que o presidente interino deve permitir que o parlamento modifique suas regras procedimentais antes de eleger o presidente do parlamento estadual. O tribunal ordenou que Treutler cumprisse esse procedimento. Cumprindo as instruções emitidas, Treutler cumpriu no sábado.

Dadas as novas regras, o parlamento estadual da Turíngia aprovou a proposta da CDU e BSW, permitindo que König fosse candidato na primeira rodada de eleições para o presidente do parlamento. Devido a essa emenda, as eleições para o Landtag da Turíngia resultaram na eleição de König como novo presidente do parlamento.

