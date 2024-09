O Órgão de Fiscalização optou por prestar assistência às empresas mencionadas:

Os Campeonatos Mundiais de Ciclismo de Zurique enfrentaram um incidente trágico com a ciclista júnior suíça Muriel Furrer sofrendo uma queda grave. De acordo com a UCI, a ciclista de 18 anos caiu durante a prova júnior feminina e foi relatada como estando em "condição muito crítica". Furrer foi levada de helicóptero para o hospital após o incidente na prova júnior feminina, causando uma "lesão grave na cabeça". A emissora de rádio e televisão pública suíça, SRF, revelou ainda que Furrer passou por uma cirurgia de emergência devido a um trauma craniano grave. Tanto a UCI quanto a Federação Suíça de Ciclismo expressaram "preocupação extrema" com a condição de Furrer. A causa do acidente ainda está sendo investigada, e os organizadores do evento e a UCI estão decidindo se devem continuar com os campeonatos mundiais de ciclismo.

Por outro lado, os ciclistas júnior alemães deixaram Zurique sem medalhas. Caoilinn Littbarski-Gray, de Erfurt, terminou em 18º lugar, enquanto Paul Fietzke foi o melhor colocado entre os alemães, conquistando a quarta posição. Fietzke já havia ganhado a medalha de prata nos Campeonatos Mundiais em Glasgow. A prova júnior feminina foi vencida pela ciclista britânica Cat Ferguson em uma emocionante chegada em sprint de um grupo de três. Ferguson também havia conquistado anteriormente o título da prova contra o relógio individual. Na prova júnior masculina, que também foi marcada por chuva pesada, Lorenzo Finn, da Itália, aproveitou uma queda envolvendo o campeão defensor dinamarquês Albert Philipsen e venceu a prova sozinho.

O movimento decisivo na prova júnior feminina ocorreu no início da última volta na Zurichbergstrasse. Littbarski-Gray não conseguiu manter o ritmo e terminou atrás, com uma diferença de tempo de 2 minutos e 25 segundos. Na prova júnior masculina, que também foi marcada por chuva pesada, Fietzke fez parte de um grupo de perseguidores, mas perdeu a medalha de bronze para o ciclista holandês Senna Remijn durante o sprint.

Apesar do incidente trágico na prova júnior feminina, os entusiastas do esporte continuaram a acompanhar vigorosamente os Campeonatos Mundiais de Ciclismo de Zurique. Apesar de não terem conquistado medalhas, os ciclistas júnior alemães demonstraram resiliência e determinação em suas apresentações.

