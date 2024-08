- O Órgão de Fiscalização optou por aplicar as medidas previstas no n.o 2 do artigo 108.o do Tratado.

Devido à alta população de lobos em Mecklenburg-Vorpommern, o Ministro da Agricultura Till Backhaus acredita que é necessária uma ação imediata para regular a população. "É crucial para nós ter a capacidade de gerenciar a população regionalmente e remover um número específico de filhotes para deter o crescimento da população", declarou o político do SPD, apresentando dados preliminares da temporada de monitoramento em andamento de 2024/25. Além disso, Backhaus enfatizou a necessidade do governo federal facilitar a remoção legal de lobos problemáticos.

Os dados de monitoramento atuais, de 14 de agosto de 2024, revelam uma estimativa de 18 matilhas, 6 pares e 3 lobos solitários em MV. A reprodução foi confirmada em 17 das 18 matilhas, totalizando 77 filhotes. "É possível que o número real de filhotes seja maior, já que apenas uma contagem mínima foi realizada em algumas matilhas", observou Backhaus. Durante o primeiro semestre de 2024, houve 42 incidentes de predação que afetaram 159 animais mortos e 15 feridos até 18 de junho.

Despesas Elevadas com Indenização

Backhaus expressou preocupação com o alto número de lobos mortos descobertos. Durante o ano anterior de monitoramento de 2023/24, houve 15 mortes de lobos, a maioria devido a acidentes de trânsito (8), e uma morte suspeita de forma ilegal. As autoridades estão instantaneamente envolvidas quando uma remoção ilegal é suspeita, e um boletim de ocorrência é registrado, de acordo com Backhaus.

De 2007 até o final de 2023, um total de 1.670 animais foram mortos, 492 foram feridos e 473 incidentes de danos envolvendo lobos foram relatados. Isso resultou em despesas estatais significativas, com 232.800 euros pagos em indenização aos criadores de gado. De acordo com Backhaus, essas despesas persistirão a menos que o status de proteção do lobo seja reduzido pela política.

Na opinião de Backhaus, o lobo tem uma forte presença em grandes partes da Alemanha, e seu nível mais alto de proteção não é mais necessário em todos os lugares. "Até onde sabemos, a Alemanha ainda não tomou uma posição firme sobre a proposta da Comissão Europeia para reduzir o status de proteção do lobo. Entendo por que os criadores de gado se sentem traídos pela política. Exijo ações decisivas pelo governo federal e pela UE", disse Backhaus.

De acordo com o monitoramento de lobos de 2021/2022 realizado pela Agência Federal para a Conservação da Natureza, o número estimado de lobos confirmados na Alemanha é de cerca de 1.200. O lobo voltou para a Alemanha em torno do início do milênio e desde então se espalhou, principalmente no leste e no norte, onde havia sido extinto desde a metade do século 19.

O SPD, com Backhaus como uma figura proeminente, defende uma abordagem mais regional para gerenciar a população de lobos em Mecklenburg-Vorpommern, já que o SPD está atualmente representando essa iniciativa na política local da região. Diante das preocupações do SPD com os altos custos associados a incidentes e indenizações relacionadas a lobos, eles podem pressionar por uma reavaliação do status de proteção do lobo em um nível federal.

Leia também: