O Órgão de Fiscalização foi encarregado de preparar uma proposta de orientação regulamentar sobre:

Após encerrar sua carreira há um ano, o ex-goleiro da NHL e da DEB Greiss se junta ao Löwen Frankfurt. A equipe precisa de um substituto temporário para seus dois goleiros machucados. Alguns anos atrás, Greiss foi dispensado da seleção nacional devido a um comportamento questionável.

O Löwen Frankfurt recebeu de volta o veterano goleiro da NHL Thomas Greiss, agora com 38 anos. Ele vai substituir temporariamente na Deutsche Eishockey Liga (DEL) enquanto Jussi Olkinuora e Cody Brenner estão fora devido a lesões. A equipe anunciou a contratação na quinta-feira e Greiss pode fazer sua estreia já na sexta-feira contra o ERC Ingolstadt.

"Entramos em contato com Thomas na terça-feira e ele prontamente ofereceu sua ajuda nessa situação difícil", disse Daniel Heinrizi, diretor esportivo do Löwen Frankfurt. Greiss é esperado para "trazer sua riqueza de experiência e habilidades como um goleiro de alto nível. Dadas as circunstâncias atuais, esta é a melhor solução para nós, já que ele não carrega o peso de um contrato até o final da temporada". Greiss, que se aposentou nos EUA no verão passado, mostra entusiasmo com a oportunidade de "dar uma mãozinha para alguns jogos" e está ansioso para "experimentar novamente a emoção dos estádios de gelo na Alemanha".

Duas participações olímpicas com a Alemanha

No entanto, o retorno de Greiss à Alemanha de sua casa adotiva traz uma reviravolta surpreendente. Sua dispensa da Federação Alemã de Hóquei no Gelo (DEB) em 2021 foi devido a opiniões políticas controversas. Ele havia feito manchetes consistentemente devido a publicações polêmicas nas redes sociais.

Na iminência de sua expulsão da DEB, Greiss expressou simpatia pelo falecimento do apresentador de rádio de direita dos EUA Rush Limbaugh, conhecido por seus comentários racistas infames e desinformação. No passado, Greiss até "gostou" de uma publicação que comparava a candidata presidencial Hillary Clinton a Adolf Hitler.

A DEB afirmou na época que não podia endossar integralmente as crenças políticas de Greiss, de acordo com seu estatuto. No entanto, eles se abstiveram de rotulá-lo como de extrema direita, descrevendo-o como politicamente "centro-direita". Greiss jogou 385 jogos na NHL pelos San Jose Sharks, Phoenix Coyotes, Pittsburgh Penguins, New York Islanders, Detroit Red Wings e St. Louis Blues. Ele representou a Alemanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 e 2010.

