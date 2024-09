O campo de fabricação e venda de armas é objeto de discussão aqui. - O órgão de autorização aprovou a empresa responsável pela construção da fragata.

A Autoridade Alemã da Concorrência deu o aval verde para uma parceria entre Thyssenkrupp Marine Systems GmbH (TKMS) e NVL B.V. & Co. KG, uma subsidiária da Lürssen. Não há preocupações de concorrência relacionadas a esta colaboração, afirmou a autoridade. A colaboração visa apresentar propostas conjuntamente e executar o projeto naval Fregatte 127 para a Marinha Alemã.

O Fregatte 127 é destinado a substituir e aprimorar as capacidades da classe existente Fregattenklasse F124. O objetivo é construir e projetar cinco fragatas, com a possibilidade de um sexto navio adicional. O contrato é esperado para ser concedido no meio de 2025. Ambas as empresas já trabalharam juntas anteriormente, como na criação da classe Fregattenklasse F125.

Nas palavras de Andreas Mundt, presidente da Autoridade Alemã da Concorrência, parcerias no setor naval são um ocorrência frequente e economicamente necessária. "A complexidade e a escala desses projetos frequentemente exigem a união de recursos e expertise para atender às rigorosas demandas das propostas."

Esta parceria entre TKMS e a subsidiária da Lürssen contribuirá significativamente para a indústria naval, já que colaboram na construção dos navios Fregatte 127. A parceria visa aproveitar as forças de ambas as empresas para entregar navios de alta qualidade que atendam aos requisitos da Marinha Alemã.

Leia também: