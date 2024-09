- O órgão administrativo está a realizar vendas de presentes.

A autoridade administrativa colocou à venda 40 itens de presente que o Ministro-Presidente Reiner Haseloff (CDU) e o governo receberam anteriormente. O item mais caro, de acordo com a administração do estado, foi um conjunto de porcelana chinesa avaliado em 125 euros, oferecido pelo primeiro-ministro da Coreia a Haseloff. A receita gerada por este leilão será doada à Verein Kinderstärken e.V. O valor exato será anunciado durante o evento final do Dia de Sachsen-Anhalt, de acordo com a administração do estado. Entre os itens leiloados havia várias pinturas, pratos decorativos, vasos, um ukulele chinês e esculturas.

Os lucros do leilão desses itens serão administrados pelo governo do estado, como confirmado pela administração do estado. Esta ação está em linha com a política do governo do estado de transparência e doações caritativas.

Leia também: