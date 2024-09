O organismo regulador, a FDA, autoriza o lançamento da primeira vacina contra a gripe auto-administrada em casa.

FluMist é um spray nasal produzido pela AstraZeneca que vem sendo utilizado nos Estados Unidos para prevenção da gripe desde 2003. Atualmente, é vendido em farmácias e estabelecimentos de saúde para indivíduos entre 2 e 49 anos, mediante prescrição médica.

Recentemente, a Food and Drug Administration (FDA) concedeu aprovação em uma sexta-feira, proporcionando um novo método para que indivíduos elegíveis adquiram a vacina. Essa nova abordagem permite a autoadministração por adultos ou auxílio de um cuidador para crianças em casa.

A AstraZeneca planeja fornecer a vacina por meio de uma farmácia online de terceiros, que verificará a elegibilidade e a prescrição antes de enviar. A empresa espera que essa opção esteja disponível no início da próxima temporada de vírus respiratórios.

"Hoje, a aprovação da primeira vacina contra a gripe para autoadministração ou auxílio de um cuidador oferece uma nova opção para aquisição de uma vacina contra a gripe segura e eficaz, que pode proporcionar maior conveniência, adaptabilidade e acessibilidade para indivíduos e famílias", afirmou o Dr. Peter Marks, diretor do Centro de Avaliação e Pesquisa de Biológicos da FDA.

Ele enfatizou: "A vacinação anual é a forma mais eficaz de prevenir a gripe, que causa doenças em uma parte substancial da população dos EUA a cada ano e pode resultar em complicações sérias, incluindo internação e morte."

A temporada de 2023-24 relatou pelo menos 35 milhões de casos de gripe, 400.000 internações e 25.000 mortes, de acordo com estimativas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA. O CDC recomenda a vacinação para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais, anualmente. No entanto, as taxas de vacinação têm diminuído recentemente; na última temporada, apenas cerca de metade dos adultos e crianças recebeu a vacinação anual contra a gripe.

O FluMist é a única opção sem agulha para a vacinação contra a gripe nos EUA. Ele utiliza uma versão enfraquecida e viva do vírus da gripe para proteção, enquanto as variantes injetáveis empregam vírus inativados ou proteínas para treinar o sistema imunológico contra o vírus. A AstraZeneca afirma que o FluMist proporciona o mesmo nível de proteção que outras vacinas contra a gripe.

Quando a FDA anunciou a revisão de uma possível vacina contra a gripe auto-administrável no ano passado, médicos expressaram apoio a opções mais acessíveis, mas não esperavam que a autoadministração tivesse um impacto significativo nas taxas de vacinação.

Para se inscrever, clique aqui para receber "The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta" toda sexta-feira da equipe de saúde da CNN.

O Dr. Ashish Jha, reitor da Escola de Saúde Pública da Brown University e ex-coordenador da resposta à Covid-19 da Casa Branca, afirmou que tornar uma opção de vacina contra a gripe auto-administrável disponível para compra sem receita poderia aumentar ainda mais o acesso. No entanto, ele observou que até 10% a 15% das pessoas podem ter medo de agulhas, então oferecer mais opções sem agulha poderia aumentar as taxas de vacinação.

"Eu acho que o impacto será modesto", disse ele. No entanto, ele esperava que isso pudesse levar a uma maior conscientização, potencialmente através de mais marketing da AstraZeneca ou de pesquisas adicionais sobre vacinas intranasais mais fáceis de obter. "Eu vejo isso como um passo positivo."

Meg Tirrell contribuiu para esta reportagem da CNN.

Manter uma boa saúde é fundamental para combater efetivamente a gripe, tornando as vacinações anuais, como o FluMist, uma parte essencial da sua rotina de saúde. Com a aprovação da FDA para autoadministração, mais pessoas podem encontrar a vacina contra a gripe mais conveniente e acessível.

Leia também: