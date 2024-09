Empresas com origem na Europa na China - O organismo da UE manifesta preocupações com a China relativamente a questões levantadas pelas empresas europeias

O apelo da China para os negócios europeus está diminuindo devido às reformas não cumpridas e aos problemas que aumentam. Algumas empresas estão descobrindo que os perigos de investir na China superam os benefícios, de acordo com o documento de posição anual da Câmara de Comércio Europeia em Beijing. Esse padrão vai se intensificar se os principais problemas dos negócios não forem abordados. De acordo com esse grupo de interesse com mais de 1700 membros, "ações firmes são essenciais para reverter essa tendência."

O documento reconheceu uma queda na previsibilidade, confiabilidade e eficiência que outrora tornavam o mercado chinês atraente para empresas estrangeiras, e acrescentou que o clima empresarial está ficando cada vez mais politizado. De acordo com o presidente da Câmara, Jens Eskelund, a situação econômica da China também está piorando.

Eskelund explicou que é cada vez mais difícil lucrar na China. A Câmara não prevê uma saída em massa de empresas europeias. No entanto, várias empresas estão considerando a possibilidade de transferir parte de sua produção para outros locais. Outras estão adotando uma abordagem de espera e observação, preferindo observar o progresso da China antes de se comprometer novamente com os negócios na República Popular. É esse grupo em particular que Pequim precisa convencer de que a China continua sendo um local atraente, destacou Eskelund.

