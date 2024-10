O OpenDa protege Leipzig do tormento dos pagãos perseguidos

RB Leipzig momentaneamente segura a liderança da Bundesliga por algumas horas. A equipe obtém uma vitória por 1-0 sobre o 1. FC Heidenheim graças ao gol de Lois Openda. O sucesso vem como resposta ao revés na Liga dos Campeões.

Leipzig permanece invicto em sua atual campanha da Bundesliga, demonstrando resiliência após a derrota contra a Juventus Turin na Liga dos Campeões. Sob o comando do técnico Marco Rose, Leipzig garantiu uma vitória por 1-0 (0-0) sobre o 1. FC Heidenheim, fortalecendo ainda mais sua posição nas primeiras colocações. O atacante belga Lois Openda marcou o único gol de Leipzig no 59º minuto, com a equipe melhorando no segundo tempo.

Quatro dias antes, Leipzig perdeu a vantagem de 2:1 contra a Juve na prorrogação, terminando com uma derrota de 2:3. Na Liga Europa, Leipzig já vem enfrentando desafios. No entanto, na liga, sua sorte mudou para melhor. Com 14 pontos, Leipzig agora lidera a tabela, enquanto Heidenheim fica cinco pontos atrás, no meio da tabela.

Como de costume para o Heidenheim nas semanas em que também participa de competições internacionais, o técnico Frank Schmidt fez várias mudanças na escalação inicial após a vitória por 2:1 sobre o Olimpija Ljubljana na Liga Conferência. Os anfitriões tentaram conter os ataques do Leipzig no primeiro tempo, uma estratégia que funcionou bem na primeira metade.

Gol anulado pelo VAR

Os principais momentos do primeiro tempo foram poucos. Openda do Leipzig perdeu uma chance de cabecear (4.) e errou o alvo com outro cabeceio (43.). O parceiro de ataque Benjamin Sesko não conseguiu colocar a bola dentro do gol (33.), enquanto a melhor chance do Leipzig apareceu logo antes do intervalo, quando Xavi Simons não conseguiu passar pelo FCH Kevin Müller após uma combinação de passes inteligentes (42.).

O goleiro visitante Peter Gulacsi teve poucos desafios na primeira fase. O jogo foi caracterizado por desafios intensos e manteve um ritmo tranquilo.

Após o intervalo, o Leipzig aumentou a pressão e passou muito tempo no campo do Heidenheim. Sesko tentou marcar o que parecia ser o gol da vitória do Leipzig após um lance de escanteio do jogador nacional David Raum (52.). No entanto, o árbitro Sascha Stegemann revisou o incidente após uma sugestão do árbitro de vídeo e anulou o gol - o Orban do Leipzig foi penalizado por derrubar o Mainka do Heidenheim, impedindo-o de bloquear o cabeceio de Sesko. Pouco depois, os visitantes finalmente marcaram: Antonio Nusa criou uma chance pela direita, permitindo que Openda marcasse com um chute potente no canto. O Leipzig merecia o gol, mas ele acordou uma nova determinação na equipe do Heidenheim.

Jan Schöppner acertou a trave (68.), e o goleiro do Leipzig Gulacsi fez defesas contra Marvin Pieringer e Adrian Beck (73.). O Heidenheim pressionou em busca do empate nos minutos finais, mas não conseguiu. Openda perdeu mais uma chance de marcar para o Leipzig com um chute na trave (88.).

A vitória do Leipzig na Bundesliga mantém sua boa forma, com uma vitória por 1-0 sobre o Heidenheim no futebol, estendendo sua série de jogos sem derrota. A equipe de Marco Rose demonstrou resiliência, se recuperando do revés na Liga dos Campeões contra a Juventus Turin.

Com o gol de Lois Openda no segundo tempo, o Leipzig manteve sua posição na liderança da tabela da Bundesliga, aumentando a vantagem sobre o Heidenheim. A habilidade de finalização do internacional belga provou ser decisiva na vitória por 1-0.

