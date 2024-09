O Oktoberfest de Munique começou.

A Oktoberfest de Munique já começou. O prefeito Dieter Reiter abriu o primeiro barril de cerveja às 12h em ponto com dois golpes. Espera-se que cerca de 6 milhões de visitantes compareçam até 6 de outubro.

Antes, sob céus radiantes, os anfitriões do Oktoberfest partiram para o recinto da feira, acompanhados por bandas de metais e equipes de cervejarias, atravessando o centro de Munique em carruagens. Multidões se aglomeraram nas ruas para assistir ao desfile, marcando o início do espetáculo do evento. Precisamente às 9h, os porteiros abriram os portões de entrada do Oktoberfest, desencadeando uma onda de fãs rumo às tendas de cerveja.

Os anfitriões do Oktoberfest prosseguiram com a tradicional procissão pela cidade, liderados por bandas de metais e equipes de cervejarias, rumo ao Festival de Outono. Com a Theresienwiese agora à vista, a expectativa das multidões crescia cada vez mais.

