O oito vezes vencedor da F1, Daniel Ricciardo, sai do RB, dando lugar a Liam Lawson no seu lugar.

Daniel Ricciardo's passagem pela RB (originalmente nomeada Alpha Tauri) chegará ao fim, já que o piloto júnior da Red Bull, Liam Lawson, assume o posto. Isso põe fim aos rumores em torno da cadeira de Ricciardo para a temporada de 2023, após sua saída da McLaren.

Após sua saída da McLaren, Ricciardo ficou sem uma cadeira para a temporada seguinte e acabou se juntando à RB no meio do ano, substituindo Nyck De Vries, que foi considerado abaixo da expectativa.

O contrato de Ricciardo com a equipe termina nesta temporada e havia rumores sobre um possível retorno à Red Bull. No entanto, a RB, equipe irmã da Red Bull, decidiu substituir o piloto australiano antecipadamente.

"Eu amei esse esporte minha vida inteira", Ricciardo escreveu no Instagram. "É selvagem e maravilhoso e foi uma jornada.

"Às equipes e indivíduos que fizeram parte disso, obrigado. Aos fãs que amam o esporte mais do que eu às vezes, obrigado. Terá seus altos e baixos, mas foi divertido e, para ser honesto, eu não trocaria.

"Até a próxima aventura."

O diretor da equipe da RB, Laurent Mekies, elogiou as contribuições de Ricciardo para a equipe nas últimas duas temporadas.

"Ele trouxe muita experiência e talento para a Equipe com uma atitude fantástica, que ajudou todos a se desenvolver e a criar um espírito de equipe sólido", ele disse. "Daniel foi um verdadeiro cavalheiro tanto na pista quanto fora dela e nunca sem aquele sorriso. Ele será sentido, mas sempre terá um lugar especial dentro da família Red Bull."

Ricciardo possui um impressionante histórico em sua carreira de 14 anos na F1. Vencedor de oito corridas e 32 pódios, ele está em 35º lugar na lista de todos os tempos. Ao longo de 257 corridas, ele marcou 1.329 pontos e teve duas colocações no top 3 no Campeonato Mundial de Pilotos.

Sua última corrida foi o Grande Prêmio da Singapura, com um resultado em 18º lugar.

Ricciardo começou sua jornada na F1 na Academia da Red Bull como um adolescente, estreando com a equipe espanhola HRT em 2011 e passando para a equipe irmã da Red Bull, a Toro Rosso, no ano seguinte. Ele depois se juntou à equipe principal da Red Bull em 2014, conquistando oito vitórias em cinco temporadas.

"Quando entrei no esporte e me mudei para a Europa, eu era - talvez algumas pessoas achariam difícil de acreditar - eu era bastante tímido, não a pessoa mais confiante", ele compartilhou em uma conversa recente com a CNN Sport. "E eu acho que eu também... apenas jovem e imaturo. Então, ser contratado pelo programa da Red Bull quando eu tinha 18 anos... ter essa responsabilidade, essa pressão, tudo isso, me fez crescer."

Após se mudar para a Renault em 2019 e depois para a McLaren em 2021, a passagem de Ricciardo pela McLaren foi marcada por lutas, mas ele conseguiu garantir uma vitória memorável no Grande Prêmio da Itália de 2021.

"Eu me orgulho. Quer dizer, não me entenda mal, se (minha carreira na F1) acabasse hoje, eu estaria orgulhoso do que fiz", Ricciardo disse à CNN antes do anúncio. "Mas, ao mesmo tempo, você nunca fica completamente satisfeito porque a razão pela qual eu entrei na Fórmula 1 foi para tentar me tornar campeão mundial.

"Eu ainda posso me orgulhar disso porque eu me esforcei. Mas, sim, eu ainda quero acrescentar isso. Isso me daria 100% a imagem completa de felicidade e satisfação", ele concluiu.

No entanto, a grade logo sentirá falta do australiano à medida que a RB abraça o movimento da juventude, com Liam Lawson, piloto júnior da Red Bull, assumindo o posto. Lawson tem alguma experiência na F1, tendo substituído Ricciardo durante uma lesão no pulso e servindo como piloto reserva tanto da Red Bull quanto da RB.

O neozelandês de 22 anos fará sua estreia na F1 em tempo integral no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, Texas, no mês que vem.

Apesar da impressionante carreira de Ricciardo no esporte a motor, incluindo oito vitórias e 32 pódios na Fórmula 1, o esporte do automobilismo sentirá uma mudança com a saída do experiente piloto australiano. Seu substituto na RB, Liam Lawson, que já substituiu Ricciardo e serviu como piloto reserva, fará sua estreia em tempo integral no Grande Prêmio dos Estados Unidos, destacando a tendência contínua da juventude no esporte do automobilismo e nos esportes motorizados.

