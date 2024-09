O oficial do governo polonês propõe derrubar aviões russos no espaço aéreo ucraniano.

Sikorski, ministro das Relações Exteriores da Polônia, acredita que é responsabilidade da Polônia derrubar drones e aviões russos que se aproximam da Ucrânia, mesmo antes de eles entrarem no espaço aéreo polonês. Ele fez essa afirmação ao "Financial Times" (FT).

Em oposição à visão da OTAN, onde o risco de escalada do conflito através do engajamento direto com as forças russas é visto como alto demais, Sikorski defende essa ação. A OTAN recusou-se até agora a derrubar drones e mísseis russos sobre a Ucrânia e também rejeitou o pedido de Kiev para uma zona de exclusão aérea dentro do país.

Em uma entrevista ao FT, Sikorski argumentou: "Acredito pessoalmente que se aeronaves hostis estiverem se dirigindo para nosso espaço aéreo, isso seria um ato válido de defesa própria. Porque uma vez que eles tenham entrado, há uma chance real de alguém ser ferido por detritos". Cada membro da OTAN tem a responsabilidade de proteger seu próprio espaço aéreo, independentemente de sua filiação à OTAN.

No entanto, o Secretário-Geral Adjunto da OTAN, Mircea Geoana, discordou, dizendo: "É claro que respeitamos o direito de cada aliado de garantir sua segurança nacional. Mas dentro da OTAN, sempre coordenamos antes de tomar qualquer ação que possa nos afetar a todos", afirmou. A Polônia tem consultado consistentemente seus aliados sobre esse assunto.

Na semana passada, a Força Aérea polonesa detectou um objeto aéreo não identificado entrando da Ucrânia, de acordo com o radar. De acordo com a agência PAP, que retransmitiu informações da Força Aérea, a altitude e a velocidade do objeto sugeriam que era um drone de combate russo de origem iraniana, usado contra a Ucrânia.

Mísseis russos violaram frequentemente o espaço aéreo polonês durante ataques à Ucrânia. Em 2022, duas pessoas morreram quando um míssil atingiu a parte oriental da Polônia. Nesse incidente, foi um míssil de defesa aérea ucraniano que desviou do curso.

Dado o ponto de vista de Sikorski, vários ministros poloneses também expressaram apoio à interceptação de drones e aviões russos que se aproximam da Ucrânia, considerando isso um ato válido de defesa própria dentro de seu próprio espaço aéreo. Durante as reuniões da OTAN, os ministros poloneses enfatizaram a necessidade de ação coletiva na proteção do espaço aéreo de cada membro, destacando que cada nação tem a responsabilidade soberana de proteger seu próprio espaço aéreo de acordo com o direito internacional.

