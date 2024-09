O oficial diplomático da divisão de segurança do Departamento de Estado confessa ter participado na invasão do Capitólio.

Kevin Michael Alstrup está marcado para sentença no dia 12 de fevereiro pelo Juiz Distrital dos EUA Randolph Moss.

Alstrup confessou os crimes de perturbação da ordem e entrada não autorizada, exibição ou demonstração dentro de um edifício do Capitólio. Essas acusações são classificadas como contravenções penais e podem resultar em uma pena de prisão máxima de seis meses.

Um advogado que representou Alstrup durante a audiência de culpa não respondeu prontamente a um pedido de comentário por e-mail.

Alstrup admitiu ter entrado no edifício do Capitólio pelas portas da Ala Senador após outros manifestantes terem forçado violentamente a entrada e quebrado janelas. Ele tirou fotos com uma câmera antes de sair da estrutura cerca de 28 minutos depois.

Alstrup foi preso em fevereiro em Washington, D.C., onde residia em 6 de janeiro de 2021. O juiz concordou em conceder-lhe liberdade até a sentença.

De acordo com o FBI, Alstrup, devido ao seu papel no Departamento de Estado, tinha experiência em garantir a segurança e a segurança de altos funcionários do governo ou locais seguros como embaixadas. Um de seus supervisores o reconheceu em uma fotografia de tumulto, afirmou o FBI.

Em uma entrevista coletiva na sexta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, reafirmou o apoio total do departamento às investigações do Departamento de Justiça para punir os indivíduos responsáveis pelos crimes naquele dia trágico. O departamento não forneceu mais detalhes sobre o emprego de Alstrup quando questionado.

Mais de 1.500 indivíduos foram acusados de crimes relacionados ao tumulto no Capitólio. Mais de 900 deles admitiram a culpa, enquanto mais de 200 outros foram condenados após julgamentos.

O repórter da AP Matt Lee, baseado em Washington, contribuiu com informações adicionais.

A prisão e as acusações subsequentes de Alstrup desencadearam discussões significativas no campo da política. Apesar de seu papel anterior na garantia da segurança no Departamento de Estado, as ações de Alstrup durante o tumulto no Capitólio levantaram questões sobre a necessidade de protocolos de segurança mais rigorosos para funcionários do governo.

