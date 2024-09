O Ocidente não deve procurar uma batalha com uma nação nuclear até garantir o triunfo completo.

Na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, se pronunciou contra o Ocidente tentando "ir à guerra contra um país nuclear como a Rússia". Ele descreveu isso como uma "empresa suicida". O Presidente russo Putin havia recentemente reiterado sua ameaça de usar armas nucleares. Segundo ele, qualquer ataque tradicional à Rússia, apoiado por uma potência nuclear, seria visto como um ataque coletivo daqueles países.

22:52 Explosão danifica ponte ferroviária na região russa de SamaraUma ponte ferroviária na região russa de Samara sofreu danos devido a uma explosão. As estruturas de concreto que suportam os trilhos foram afetadas, segundo o canal de notícias russo Telegram Baza. Um "dispositivo explosivo desconhecido" detonou por volta das 13h30 (horário local) perto da cidade de Kinel. Como resultado, o tráfego de trens sobre a ponte foi temporariamente suspenso.

22:02 Conselheiro de Putin: Ocidente tenta isolar KaliningradO conselheiro do Presidente russo Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, acusa o Ocidente de tentar isolar o enclave russo de Kaliningrad. Em uma reunião na cidade, Patrushev afirma que os estados ocidentais estão "impondo obstáculos significativos" ao transporte de carga e passageiros para a região devido às sanções impostas. Em resposta, Moscou planeja transferir a maior parte do tráfego de carga e passageiros por via marítima entre Kaliningrad e o continente russo, promete Patrushev.

19:08 Lavrov: EUA e Reino Unido pretendem destruir a RússiaO Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, expressa sua forte oposição ao restabelecimento das relações internacionais. "Que tipo de cooperação global podemos verdadeiramente discutir quando o Ocidente ignorou todos esses valores inabaláveis da globalização que tem sido defendido a partir deste pódio por tantos anos", diz Lavrov antes da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Em relação ao conflito da Rússia com a Ucrânia, ele sugere uma conspiração britânico-americana para destruir a Rússia. Segundo ele, os planos para destruir a antiga União Soviética vêm desde 1945, mas os estrategistas anglo-saxões de hoje não estão escondendo suas intenções. "Eles continuam a esperar para derrotar a Rússia pelas mãos do regime nazista ilegítimo em Kyiv, mas já estão preparando a Europa para uma aventura suicida", afirma o ministro das Relações Exteriores da Rússia.

17:18 Drone russo mata juiz do Supremo Tribunal da UcrâniaUm juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia morreu em um ataque de drone russo. O juiz de 61 anos Leonid Lobojko morreu quando um drone atingiu seu carro particular em um subúrbio da cidade oriental ucraniana de Kharkiv, segundo o administrador militar regional Oleh Synyehubov no Telegram. Lobojko morreu instantaneamente. Três mulheres no carro sofreram ferimentos graves. Lobojko estava na região para distribuir ajuda humanitária. O Supremo Tribunal confirmou a morte de um de seus membros no Facebook e expressou suas condolências à família.

16:24 Ucrânia: Rússia Preparando Ataques na Região de Zaporizhzhia

As tropas russas estão supostamente se preparando para operações ofensivas na região sul de Zaporizhzhia, segundo relatórios ucranianos. No televisão nacional, o porta-voz do Comando Sul das Forças Armadas da Ucrânia, Vladislav Voloshin, afirmou que Moscou está principalmente reunindo pessoal perto da vila ocupada de Pryjutne. Além disso, Voloshin mencionou que as tropas russas na área receberam 25 veículos leves, que poderiam ser usados por pequenos grupos de infantaria para ataques. "Isso indica que estamos nos preparando para ações ofensivas em direção a Zaporizhzhia em breve", disse Voloshin. No entanto, mais forças são necessárias para uma ofensiva em grande escala, ele acrescentou.

15:40 Kyiv Reporta Morte do Chefe do Centro de Drones Russo Perto de Moscou

O serviço de inteligência militar ucraniano, HUR, relata a morte do coronel russo Alexei Kolomeitsev na cidade de Kolomna, na região de Moscou. Segundo o HUR, Kolomeitsev serviu como chefe do 924º Centro Estatal (Unidade Militar No. 20924) para veículos aéreos não tripulados do Ministério da Defesa da Rússia. Esta unidade é responsável pelo treinamento de especialistas para operações de combate de drones, incluindo os drones Shahed. O HUR destaca que o coronel estava envolvido em crimes de guerra contra a Ucrânia.

14:58 Estados Bálticos e Polônia Buscam Ajuda da UE para Segurança das Fronteiras

Os estados membros da NATO Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia pretendem solicitar assistência financeira da UE para construir bunkers, barreiras e acampamentos militares em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. "A necessidade de uma linha de defesa báltica surge da situação de segurança", disse o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur. Além disso, isso apoiaria o novo conceito de defesa da NATO. "É extremamente importante coordenar nossas atividades com a Polônia", ele observou. Em janeiro, os estados bálticos da Estônia, Lituânia e Letônia anunciaram o projeto de uma "Linha de Defesa Báltica". Em maio, a Polônia anunciou um projeto semelhante chamado "Escudo Oriental".

14:20 Rússia Pronta para Processar por Sabotagem do Nord Stream

A Rússia está se preparando para tomar medidas legais pela sabotagem dos gasodutos Nord Stream. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo anunciou que eles apresentaram "reivindicações pré-processuais" contra a Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça com base em acordos internacionais para combater o terrorismo. "Se o assunto não for resolvido nessa etapa, a Rússia pretend

13:44 Ucrânia: Número de Mortes Aumenta para 9 em Sumy Após Ataque de Drone RussoO número de mortos em dois ataques de drones russos em Sumy aumentou para nove, de acordo com a inteligência ucraniana. Além disso, onze pessoas ficaram feridas e 113 vítimas foram evacuadas do hospital atingido. Mais cedo neste dia, um ataque de drone da Rússia matou uma pessoa e causou danos significativos no telhado de vários andares do hospital. A evacuação de pacientes e funcionários começou. Serviços de resgate e polícia chegaram ao local para ajudar. Simultaneamente, a Rússia executou outro ataque aéreo.

12:56 Blinken: EUA Consideram Plano de Vitória de ZelenskyO Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está considerando o plano de vitória ucraniano apresentado pelo Presidente Volodymyr Zelensky ao Presidente Joe Biden durante sua reunião na Casa Branca. Zelensky pediu novamente a aprovação de Biden para usar armas ocidentais para ataques de longo alcance em alvos militares russos. Blinken mencionou, de acordo com um relatório da Voice of America, que a administração dos EUA e seus aliados estão estudando os detalhes deste plano e podem tomar medidas adicionais se necessário para ajudar a Ucrânia a alcançar a vitória. Blinken apoia uma postura mais dura em relação ao conflito na Ucrânia dentro da Casa Branca, que Blinken acredita não estar sendo implementada pelo Presidente.

12:25 Reino Unido: Mais de 2000 Ataques a Instalações de Saúde na Ucrânia Desde o Início do ConflitoO Ministério da Defesa do Reino Unido relata 2013 ataques a instalações de saúde ucranianas desde que a Rússia invadiu seu vizinho em fevereiro de 2022. Os funcionários foram alvo 235 vezes. Em julho, a força militar russa bombardeou um hospital infantil em Kyiv. Os ataques da Rússia à infraestrutura de saúde resultaram em 176 mortes, segundo o Ministério.

11:48 Ucrânia: Buscas e Salvamentos Continuam Após Ataque a Estação de Polícia em Kryvyi RihO número de mortos em um ataque russo à estação de polícia em Kryvyi Rih aumentou para quatro. Um policial ainda é acreditado estar preso sob os escombros, à medida que os esforços de resgate continuam, de acordo com o Ministério do Interior da Ucrânia. O ataque com mísseis em Kryvyi Rih marca o segundo ataque russo a policiais ucranianos em dois dias.

10:58 Analista Militar: Contra-Ataque Russo Ganha Tração em KurskO analista militar australiano Mick Ryan sugere que o contra-ataque russo em Kursk vem tendo progresso. Em agosto, as forças ucranianas cruzaram a fronteira para a região de Kursk, na Rússia, e ocuparam território. Após o choque inicial, os russos agora estão montando resistência, recuperando terreno, mas a um ritmo lento, segundo Ryan. Uma incursão ucraniana a oeste do contra-ataque russo pode ter colocado em risco a segurança do flanco russo e isolado centenas de soldados russos, de acordo com Ryan, que cita dados do Instituto dos EUA para o Estudo da Guerra (ISW).

10:30 Força Aérea Ucraniana: 67 Ataques de Drone e 2 Ataques de Mísseis RepelidosA Força Aérea Ucraniana relata que o exército russo utilizou 73 drones e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite de sábado. A Ucrânia conseguiu abater 67 drones e 2 mísseis. As vítimas de um ataque de drone russo a um hospital na região de Sumy aumentaram para oito.

09:52 Resumo da Reunião Trump-ZelenskyyApós uma pausa de cinco anos, as discussões entre o ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, recomeçaram. Trump recentemente criticou a ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance pela Ucrânia Podem Influenciar o Curso da GuerraEspecialistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) enfatizam que até mesmo alguns poucos ataques de longo alcance bem-sucedidos pela Ucrânia poderiam ter um impacto profundo no rumo do conflito. "Os oficiais russos parecem estar fazendo um grande esforço para influenciar as opiniões ocidentais sobre se a Ucrânia deveria ser autorizada a lançar ataques de longo alcance em instalações militares russas usando armas ocidentais", diz o ISW, expressando preocupação de que tais ataques poderiam colocar uma pressão operacional significativa no offensive russo. Os Estados Unidos permanecem opostos à autorização da Ucrânia para conduzir ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Estado-Maior de Kyiv: Mais de 1400 Perdas Russas nas Últimas 24 HorasDe acordo com o Estado-Maior da Ucrânia, as forças russas sofreram mais 1470 baixas, incluindo mortos e feridos, nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão em grande escala há mais de dois anos e meio, o exército sofreu mais de 650.640 baixas. Nas últimas 24 horas, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Ucrânia: Instalação Médica Atingida, Seis MortosFontes ucranianas relatam que as forças russas atacaram um hospital em Sumy. Seis pessoas foram relatadas como mortas, com a administração militar da região de Sumy Oblast confirmando o incidente. O ataque foi supostamente executado com drones Shahed, seguido de ataques adicionais a áreas residenciais e um segundo ataque ao hospital. Trabalhadores de resgate estavam ajudando na evacuação de pacientes e funcionários no momento. Além disso, relatórios da força aérea documentaram bombardeios aéreos russos na região de Sumy.

08:21 Goldschmidt Advertiu Sobre os Perigos do Mar Báltico com o Petróleo Russo

07:52 Ucranianos Mantêm Resistência Contra Assaltos Intensos em Pokrovsk

As tropas ucranianas e russas continuam envolvidas em combates ferozes no leste da Ucrânia, a região em torno de Pokrovsk, que vem sendo atacada incansavelmente pelos russos há meses, foi um ponto focal no dia anterior. O Estado-Maior Ucraniano relatou que dezoito avanços russos nas linhas de defesa ucranianas foram frustrados durante o dia. "Os defensores ucranianos estão mantendo suas posições com firmeza", afirmou o comunicado. As forças russas estão tentando se aproximar da cidade por vários direções e fortalecer seu avanço contra os contra-ataques ucranianos. Também houve combates intensos na zona em torno de Kurakhove, com aproximadamente dezessete avanços russos repelidos. A verificação dos relatórios de combate permanece impossível.

07:41 Zelensky Enxerga Sua Visita aos EUA como Construtiva

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não conseguiu obter aprovação para o uso generalizado de armas ocidentais durante sua visita aos EUA, mas considera a viagem um sucesso. "Cada conversa ocorreu como deveria", expressou em uma mensagem de vídeo na plataforma X. O plano de paz ucraniano foi apresentado nos Estados Unidos. "Agora, nossas equipes devem trabalhar na implementação de cada passo e decisão", afirmou. Em Washington, Zelensky encontrou-se com o presidente Joe Biden e sua vice-presidente Kamala Harris, entre outros, expressando apoio à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Ele também encontrou-se com o candidato à presidência republicano, Donald Trump, em Nova York, que afirmou novamente que, se vencesse as eleições, a guerra terminaria rapidamente.

06:56 Catar Continua Negociações para a Libertação de Crianças

Nove crianças que estavam entre os milhares sequestrados pela Rússia durante a guerra foram reunidas com suas famílias, de acordo com relatórios ucranianos (veja a entrada das 02:18). Muitos deles perderam um ou ambos os pais durante o conflito e foram entregues aos seus avós. As autoridades do Catar continuam as negociações para o retorno de mais crianças. Uma lista de 751 crianças cujo processo já está completo foi apresentada, de acordo com Dmytro Lubinets, Comissário para os Direitos Humanos. Desde o início da guerra, as autoridades ucranianas estimam que cerca de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia, com apenas algumas centenas tendo retornado para casa até agora.

06:27 Blinken Acusa China de Apoiar a Indústria de Armas Russas

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou suas preocupações ao ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, sobre o apoio da China à indústria de armas russas. "Se Pequim afirma que deseja a paz e o fim do conflito, mas ao mesmo tempo permite que suas empresas ajudem a continuar a agressão de Putin, esses dois fatos não se harmonizam proporcionalmente", disse Blinken em uma entrevista coletiva. Wang afirmou que a posição da China sobre o conflito na Ucrânia sempre enfatizou a necessidade de paz através do diálogo, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

05:31 Forças Ucranianas Parecem Eliminar Soldados Russos em Jet Ski com Drone

As forças ucranianas parecem ter matado dois soldados russos em um jet ski usando um drone, de acordo com o portal pró-ucraniano Defense Express. Os russos estavam navegando no rio Dnipro quando o drone, armado com uma carga explosiva, atingiu o jet ski. O ativista Serhiy Sternenko compartilhou um vídeo mostrando o impacto.

04:10 Mediazona Revela Mais de 71.000 Soldados Russos Mortos na Ucrânia

O portal de notícias russo independente Mediazona relatou que mais de 71.000 soldados russos morreram na Ucrânia. Desde meados de setembro, cerca de 2.000 soldados a mais morreram no conflito. A Mediazona observou que o número real provavelmente é muito maior, já que suas informações verificadas vieram de fontes públicas acessíveis, como obituários, postagens on-line de familiares, relatórios de mídia regional e anúncios de autoridades locais.

02:18 Nove Crianças Levadas à Rússia Retornam à Ucrânia

Nove crianças que foram levadas para a Rússia durante a guerra retornaram ao seu país. Eles retornaram em uma sexta-feira com a assistência do Catar, de acordo com o ombudsman ucraniano Dmitro Lubinez. As crianças, com idades entre 13 e 17 anos, e um homem de 20 anos, foram reunidas com suas famílias como parte de um plano de ação facilitado pelo Catar. Os detalhes não puderam ser verificados independentemente inicialmente. As crianças vieram de regiões como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, escreveu Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Um Ataque à Bielorrússia Equivale ao Início da Terceira Guerra Mundial"O líder bielorrusso Alexander Lukashenko acusa a NATO de planejar um ataque contra seu país e alerta sobre o possível emprego de armas nucleares. "Uma invasão da Bielorrússia significa o início da Terceira Guerra Mundial", declarou Lukashenko durante um discurso a estudantes em Minsk, transmitido pela agência de notícias estatal Belta. Nesse cenário, tanto a Bielorrússia quanto seu aliado Rússia empregariam armas nucleares. Lukashenko também reconheceu a recente mudança na estratégia nuclear da Rússia, elogiando o presidente Vladimir Putin. Lukashenko mantém que a NATO tem intenções definitivas de atacar a Bielorrússia. "Tropas americanas e polonesas estão se reunindo perto da fronteira, especialmente do lado polonês. A liderança polonesa está visivelmente entusiasmada", disse. A Bielorrússia não possui capacidades nucleares, mas a Rússia estacionou armas nucleares táticas em seu território desde o final de 2023.

23:10 Ex-militares dos EUA e outros repreendem Biden por ações fortes contra a RússiaUm grupo de ex-militares e especialistas escreveu uma carta aberta ao presidente dos EUA, Joe Biden, defendendo ações enérgicas para pôr fim ao conflito a favor da Ucrânia e contrapôr potenciais ameaças da China. Os defensores incluem o ex-comandante das forças americanas na Europa, Ben Hodges, e o ex-deputado comandante da NATO, o general da Alemanha, Gert-Johannes Hagemann. Eles defendem ações robustas contra a Rússia e a consideração da China. Eles defendem a suspensão das restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia para atingir "alvos militares e logísticos" no solo russo. Eles também defendem a entrega de 300 tanques Abrams e 1000 veículos blindados Stryker à Ucrânia, além de um embargo total de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Além disso, eles propõem a expansão da NATO além de suas fronteiras transatlânticas para incluir o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e qualquer outro país democrático interessado em se juntar, como a Argentina.

22:15 FSB investiga jornalistas internacionais pela cobertura de KurskA agência de inteligência doméstica russa FSB está investigando três jornalistas estrangeiros por cobrir os territórios ucranianos na região de Kursk, na fronteira russa. Os jornalistas da ABC News australiana, Kathryn Diss e Fletcher Yeung, e o jornalista romeno Mircea Barbu, foram acusados de entrar ilegalmente na Rússia pela agência de notícias russa RIA Novosti. Eles correm o risco de cinco anos de prisão, embora os três estejam atualmente fora da Rússia. Várias mídias internacionais, incluindo a emissora alemã Deutsche Welle, a rede de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, também relataram de territórios ucranianos em Kursk.

21:35 Casa Branca rejeita acusações dos republicanos sobre interferência eleitoral de ZelenskyA Casa Branca rejeitou acusações de republicanos de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interferiu nas eleições americanas através de sua visita a uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, considerou isso uma "manobra política" e pediu aos republicanos que desistam disso. A delegação ucraniana solicitou a visita, facilitada pelo Departamento de Defesa. A visita de Zelensky à instalação de produção na Pensilvânia, onde são fabricadas urgentemente as munições de 155 mm de artilharia necessárias para a Ucrânia, também foi attended by several Democrats, including Pennsylvania Governor Josh Shapiro. Após a visita, os republicanos iniciaram uma investigação e o presidente da Câmara exigiu que Zelensky removesse o embaixador ucraniano nos EUA em uma carta.

21:09 China, Brasil e outros países alertam contra ameaças nucleares na UcrâniaA China, o Brasil e outros países contestam o uso ou ameaça de armas nucleares na Ucrânia. "Apoyamos a abolição do uso ou ameaça de armas de destruição em massa, especialmente nucleares, químicas e biológicas", diz uma declaração oficial. Doze países expressam sua "profunda preocupação" com a possibilidade de "escalada" na Ucrânia: "Infraestrutura civil, incluindo instalações nucleares pacíficas e outras instalações energéticas, não deve ser o alvo de operações militares". O apelo surge após ameaças do presidente russo Vladimir Putin esta semana. Ele anunciou que a Rússia poderia empregar armas nucleares se enfrentasse ataques aéreos graves em seu território, considerando qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear como uma "agressão conjunta". Zelensky também acusou a Rússia de planejar atacar reatores nucleares ucranianos.

