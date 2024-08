- O objectivo predominante no combate ao extremismo de direita, segundo Woidke, é destacado.

Foco na Unidade Contra o Extremismo

O líder do SPD da Brandenburg, Dietmar Woidke, destaca a luta contra o extremismo como seu ponto focal na próxima eleição estadual, a apenas três semanas do dia da votação. "Prometemos nunca deixar que o fascismo, o extremismo de direita ou o ódio se tornem a principal orientação desta região novamente", declarou Woidke durante um encontro do SPD com mais de mil convidados. "Minha principal meta é garantir que a amada bandeira da Brandenburg permaneça livre de quaisquer manchas feias."

Confiança Despite as Lutas nas Pesquisas

Woidke mantém a esperança, apesar do SPD estar atrás do AfD com 24% e à frente do CDU com 19% e do BSW com 17% na última pesquisa do Insa. "Somos fortes, persistentes e venceremos esta eleição estadual em 22 de setembro - dou minha palavra", disse Woidke, ligando seu futuro político ao sucesso do SPD.

Woidke manteve o caráter da Brandenburg como uma terra de migração bem-vinda, trazendo significativo crescimento econômico através da abertura, tolerância, liberdade e democracia. "Não há alternativa para esta terra", declarou. Ele criticou duramente o AfD, rotulando-os como candidatos divisivos que perpetuam a exclusão e representam uma ameaça à região.

Ausência de Scholz e Apoio de Rehlinger

O chanceler alemão, Olaf Scholz, estava programado para falar no encontro, mas chegou atrasado devido a uma visita à Saxônia e não fez seu discurso planejado. Woidke havia dito anteriormente que preferia evitar figuras de destaque de Berlim. De forma solidária, a presidente do governo do Saarland, Anke Rehlinger, colega de partido, encorajou Woidke com uma congratulação "Boa sorte". "Não é hora de reclamações - é hora de ação", disse Rehlinger. "Dietmar é uma pessoa de ação. Agora a questão é: que tipo de sociedade queremos construir - uma que traz esperança ou uma que não traz?"

Debate sobre Cartazes da JU

A JU Brandenburg foi acusada de violar as diretrizes legais ao colocar oito cartazes em Potsdam com uma foto de Scholz e Woidke e a frase "Dois vozes fortes pela Brandenburg - Quem vota em Woidke vota em Scholz". O SPD argumentou que o CDU havia usado indevidamente seu logotipo e não havia identificado corretamente os criadores dos cartazes.

Surpresa do Apoio da Direita

O encontro foi inesperadamente juntado pela política do CDU e ex-presidente do Bundestag, Rita Süßmuth, que anunciou publicamente seu apoio à campanha de Woidke. "É importante que os partidos democráticos se unam", disse a octogenária Süßmuth. "Dietmar contribuiu significativamente para esta região. Ele não é um homem de palavras vazias, mas de ação". Quando perguntada se o líder do CDU, Friedrich Merz, sabia do apoio de Süßmuth a Woidke, ela simplesmente respondeu: "Não".

Apesar da campanha eleitoral intensa, Woidke enfatizou a importância de manter os valores da Brandenburg contra qualquer influência extremista, declarando: "O foco da nossa campanha eleitoral é a unidade contra o extremismo". Com a eleição estadual a apenas três semanas, ele prometeu: "Mantemos nosso compromisso de garantir que a Brandenburg permaneça um farol de tolerância e democracia, livre da mancha do extremismo".

Leia também: