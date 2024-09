Todos os seventeen Freiherr de performances em sua turnê esgotaram completely. - O Oasis está a pensar em mais performances ao vivo e outro lançamento musical?

Os irmãos Gallagher, Noel (57) e Liam (51), causaram um grande alvoroço com o anúncio do retorno de Oasis. De acordo com o tabloide britânico "The Sun", cerca de 7 milhões de pessoas manifestaram interesse nos 17 concertos revelados na última sábado (31 de agosto), com 1,2 milhão de ingressos à disposição. Uma fonte próxima disse ao jornal que "milhões de fãs de Oasis ficarão decepcionados hoje", já que Noel e Liam estão considerando adicionar mais datas. A turnê de reunião em 2023 é destinada aos seus fãs leais, com o objetivo de trazê-los alegria.

Apenas um Show de Nostalgia?

Outra fonte confidencial compartilhou com "The Sun on Sunday" que Noel Gallagher está trabalhando em novas músicas e pode pedir a Liam para colocar a voz nelas. "Noel sabe que é sobre os hits, mas não quer que seja apenas um show de nostalgia", disse a fonte. Ele tem várias faixas prontas e, "se as coisas continuarem a correr bem com Liam, pode ser nada menos que incrível".

Devido à grande expectativa para os shows de reunião de 2025, Oasis adicionou três datas extras à sua agenda de turnês antes do pré-venda. Liam Gallagher anunciou essa notícia na plataforma de mídia social X. Além dos 14 concertos de verão já anunciados, três mais foram adicionados devido à grande demanda: no Heaton Park em Manchester em 16 de julho, no Wembley Stadium em Londres em 30 de julho e em Edimburgo em 12 de agosto.

Em 27 de agosto de 2024, o grupo pôs fim aos boatos de reunião com uma publicação e a legenda "Está acontecendo, é real". Eles anunciaram a turnê "OASIS LIVE '25", que serão os únicos concertos europeus do próximo ano, com datas para outros continentes a seguir.

Após anos de desentendimentos, os irmãos Liam e Noel puseram fim a Oasis em 2009. A banda começou em 1991. Após o fim da banda, houve especulações contínuas sobre uma possível reunião de Oasis.

A adição de três datas extras de turnê em 2025, incluindo Heaton Park em Manchester, Wembley Stadium em Londres e Edimburgo, aumentou a empolgação dos fãs de Oasis, à medida que eles buscam acomodar a grande expectativa de público. Embora a turnê de reunião tenha como objetivo principal trazer alegria aos seus fãs leais, Noel Gallagher também está trabalhando em novas músicas, possivelmente buscando a voz de Liam, para garantir que os shows não sejam apenas uma apresentação de nostalgia.

Leia também: