O número de vítimas subiu para 10.

18:22 Juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia é morto em ataque de drone russoUm juiz do Supremo Tribunal da Ucrânia foi morto em um ataque de drone russo. Leonid Lobojko, de 61 anos, morreu quando um drone atingiu seu veículo pessoal em um subúrbio da cidade oriental ucraniana de Kharkiv, segundo informou o administrador militar regional Oleh Synyehubov via Telegram. Lobojko morreu instantaneamente. Três mulheres no veículo sofreram ferimentos graves. Lobojko estava na área para distribuir ajuda humanitária. O Supremo Tribunal confirmou a morte de seu membro no Facebook e expressou suas condolências à família.

17:28 Ucrânia: Rússia prepara ataques na região de ZaporizhzhiaDe acordo com fontes ucranianas, as tropas russas estão se preparando para operações ofensivas na região do sul de Zaporizhzhia. O porta-voz do Comando Sul da Ucrânia, Vladislav Voloshin, afirmou na televisão nacional que Moscou está concentrando pessoal nas proximidades do povoado ocupado de Pryjutne. Voloshin também mencionou que as tropas russas na área adquiriram 25 veículos leves que podem ser utilizados por pequenas unidades de infantaria para ataques. "Isso demonstra nossas intenções de realizar ações ofensivas em direção a Zaporizhzhia em breve", disse Voloshin. No entanto, seriam necessárias mais forças para uma ofensiva em grande escala, acrescentou.

19:10 Lavrov: EUA e Reino Unido pretendem destruir a RússiaO ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, rejeitou firmemente a perspectiva de uma cooperação global renovada. "Que tipo de cooperação global podemos realmente discutir quando o Ocidente violou repetidamente os princípios fundamentais da globalização que tem defendido deste púlpito por tantos anos", disse Lavrov na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Em relação ao conflito da Rússia contra a Ucrânia, Lavrov vê uma conspiração anglo-americana para destruir a Rússia. Ele afirma que estratégias secretas para desmantelar a então União Soviética estiveram em vigor desde 1945. "No entanto, os estrategistas anglo-saxões de hoje não estão mais escondendo seus planos. Eles ainda pretendem submeter a Rússia através do auxílio do regime nazista ilegítimo em Kyiv, mas já estão preparando a Europa para uma empreitada autodestrutiva", diz o ministro das Relações Exteriores da Rússia.

20:02 Conselheiro de Putin: Ocidente quer isolar KaliningradNikolai Patrushev, conselheiro do presidente russo Vladimir Putin, acusa o Ocidente de pretender isolar o exclave russo de Kaliningrad. Patrushev, um aliado de longa data de Putin, afirma que os Estados ocidentais estão "obstruindo ativamente" o tráfego de carga e passageiros para a região devido às sanções impostas. Como medida para contornar esses desafios, Moscou planeja transferir a maioria do tráfego de carga entre Kaliningrad e a Rússia continental para rotas marítimas alternativas. Patrushev tem servido como conselheiro da administração presidencial desde maio.

20:52 Explosão danifica ponte ferroviária na região russa de SamaraUma ponte ferroviária na região russa de Samara foi danificada por uma explosão. Os suportes de concreto para os trilhos foram atingidos, segundo o canal de notícias russo Telegram Baza. Um dispositivo explosivo não identificado detonou por volta das 13h30, horário local, perto da cidade de Kinel. O tráfego de trem sobre a ponte foi temporariamente suspenso.

21:40 Lavrov: Ocidente não deve desafiar uma potência nuclear "até o fim"No discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou o Ocidente contra desafiar uma potência nuclear como a Rússia "até o fim". Ele descreveu essa tática como uma "aventura potencialmente suicida". Apenas alguns dias antes, o presidente russo Vladimir Putin havia voltado a insinuar a possibilidade de usar armas nucleares. De acordo com Putin, qualquer ataque padrão à Rússia, apoiado por uma potência nuclear, seria percebido como um ataque conjunto daqueles países.

22:25 Zelenskyy: Trump está do lado da UcrâniaO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, acredita que Donald Trump apoiará a Ucrânia caso vença as eleições de novembro. Zelenskyy expressou suas opiniões ao canal de notícias Fox News após um encontro com o republicano dos EUA. De acordo com Zelenskyy, ele recebeu "comunicação clara" de Trump de que ele ficará ao lado da Ucrânia.

22:54 Equipe de Zelenskyy: EUA demonstra interesse significativo no "plano de vitória" da UcrâniaDe acordo com o porta-voz da equipe presidencial ucraniana, Serhiy Nykyforov, o governo dos EUA demonstra "alto interesse" no suposto "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelenskyy. Essa informação contrasta com relatórios anteriores da mídia que indicavam uma postura cética de Washington. "Isso não é verdade", diz Nykyforov na televisão ucraniana. O plano foi "bem recebido". Ele acrescenta que o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu retornar com "certas decisões e respostas" em relação ao plano durante a reunião do grupo de contato de Ramstein na Alemanha em 12 de outubro.

Serviço de Inteligência da Ucrânia HUR anuncia assassinato de coronel russo Alexei Kolomeitsev em Kolomna, região de Moscou. Kolomeitsev era o chefe do Centro Estatal 924 (Unidade Militar No. 20924) responsável pelo treinamento de especialistas no uso de drones, incluindo drones Shahed. O HUR acusa Kolomeitsev de envolvimento em crimes de guerra contra a Ucrânia.

Estados Bálticos e Polônia buscam financiamento da UE para fortificação de fronteira. Os membros da NATO Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia planejam construir bunkers, barreiras e campos militares em suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, citando preocupações de segurança. Eles pretendem coordenar atividades com a Polônia e anunciar projetos como a "Linha de Defesa Báltica" e o "Escudo Oriental".

Rússia ameaça ação legal por sabotagem do gasoduto Nord Stream. A Rússia apresentou "reivindicações pré-processuais" contra Alemanha, Dinamarca, Suécia e Suíça, alegando o descumprimento dos países dos acordos internacionais contra o terrorismo. A Rússia alerta para levar o caso ao Tribunal Internacional de Justiça se o assunto não for resolvido.

Representante da NATO acredita que a ofensiva de Kursk coloca Putin em um dilema. O Presidente do Comitê Militar da NATO, Almirante Robert Bauer, acredita que a ofensiva ucraniana na região russa de Kursk causa problemas estratégicos e operacionais para a Rússia. Kyiv está criando um "dilema estratégico" para Moscou, de acordo com Bauer.

Número de mortos aumenta em Sumy após dupla ataque de drone. Após um ataque de drone duplo por forças inimigas, o número de mortos em Sumy aumentou para nove, com onze feridos. 113 pacientes foram evacuados do hospital danificado durante o ataque, que também resultou em danos a uma clínica próxima.

EUA examinam "plano de vitória" de Zelensky. O Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken revela que o governo dos EUA está examinando o "plano de vitória" do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apresentado ao Presidente Joe Biden durante sua reunião na Casa Branca. O plano inclui um pedido de autorização para usar armas ocidentais para ataques de longo alcance em alvos militares russos.

Reino Unido relata 2013 ataques a instalações de saúde ucranianas. O Ministério da Defesa do Reino Unido revela que 2013 ataques a instalações de saúde ocorreram na Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro de 2022. Pessoal foi atacado 235 vezes, incluindo um recente bombardeio de um hospital infantil em Kyiv.

Quatro mortos após ataque à sede da polícia em Kryvyi Rih. O Ministério do Interior da Ucrânia relata que o número de mortos em um ataque russo à sede da polícia em Kryvyi Rih aumentou para quatro, com um policial ainda acreditado estar sob os escombros. O ataque é o segundo em dois dias contra a polícia ucraniana.

Ofensiva russa em Kursk ganha terreno. De acordo com o analista militar australiano Mick Ryan, a ofensiva russa perto de Kursk ganhou mais terreno desde que as forças ucranianas cruzaram a fronteira em agosto. Os russos enfrentam resistência, mas conseguem recuperar território a um ritmo mais lento.

Dezoito drones ucranianos interceptados. A força aérea ucraniana relata que a Rússia lançou 73 drones de combate e 4 mísseis contra a Ucrânia durante a noite. As forças ucranianas interceptaram com sucesso 69 drones e 2 mísseis, sem vítimas.

09:52 Conversas Trump-Zelenskyy Recomeçam Depois de Intervalo de Cinco Anos: Depois de um intervalo de cinco anos, as conversas entre Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recomeçaram. Recentemente, Trump criticou a ajuda dos EUA à Ucrânia.

09:39 ISW: Poucos Ataques de Longo Alcance Podem Alterar o Curso da Guerra: Especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) sugerem que alguns ataques bem-sucedidos de longo alcance pela Ucrânia poderiam modificar significativamente a direção da guerra. As autoridades russas estão tentando influenciar a opinião ocidental sobre se a Ucrânia deve realizar ataques de longo alcance em instalações militares russas usando armas ocidentais, explica o ISW, expressando preocupação com a pressão que esses ataques poderiam exercer sobre a ofensiva russa. Os EUA continuam proibindo a Ucrânia de lançar ataques de longo alcance no território russo.

09:18 Vítimas Russas Aumentam na Ucrânia, de acordo com o Estado-Maior Ucraniano: As forças russas sofreram mais 1.470 baixas, incluindo mortos e feridos, nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório do Estado-Maior Ucraniano. No total, o exército sofreu 650.640 perdas desde o início da invasão total há mais de dois anos. Desde ontem, os russos também perderam 42 veículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones e 55 sistemas de artilharia.

08:57 Forças Russas Atacam Hospital em Sumy, Seis Mortos: As forças russas atacaram um hospital em Sumy, resultando na morte de seis pessoas, de acordo com a administração militar da região de Sumy. O ataque foi realizado usando drones Shahed e ataques subsequentes com drones foram realizados em uma área residencial e no hospital. Nesse momento, os serviços de emergência estavam evacuando pacientes e funcionários. De acordo com a força aérea, as forças russas também lançaram bombas guiadas na região de Sumy.

08:21 Goldschmidt Avisa sobre Ameaças ao Mar Báltico de Óleo Russo: Após as alegações da Greenpeace sobre as exportações de petróleo russo através do Mar Báltico, o ministro do meio ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, destaca as preocupações com os potenciais perigos que os navios-tanque representam para as cidades costeiras do Báltico. "O regime russo está descaradamente contornando o embargo de petróleo imposto devido à agressão russa contra a Ucrânia", disse o político verde. Este conflito está ameaçando os já frágeis mares. Vários países ocidentais acusam a Rússia de usar navios mal conservados para burlar as sanções da UE devido à guerra de agressão. "O risco de um derramamento de óleo está aumentando", alerta Goldschmidt. "E a maioria desse óleo acabaria nas nossas praias, desde Fehmarn até Eckernförde."

07:52 Tropas Ucranianas Mantêm Posição Contra Ataques Intensos em Pokrovsk: As tropas ucranianas e russas continuam engajadas em combates intensos no leste da Ucrânia. Pokrovsk e seus arredores foram atacados novamente ontem, já que as unidades russas têm tentado capturar a cidade há meses. Durante o dia, 19 ataques russos contra as linhas de defesa ucranianas foram repelidos, de acordo com o relatório noturno do estado-maior em Kyiv. "Os defensores ucranianos estão resistindo à bombardeio", disse. As tropas russas estão tentando se aproximar da cidade de todos os lados e assegurar sua avanço contra os contra-ataques ucranianos. Também ocorreram pesados combates na região de Kurachove. De acordo com os relatórios ucranianos, cerca de 17 ataques russos foram repelidos durante o dia. Os relatórios sobre as operações de combate não podem ser verificados independentemente.

07:41 Zelensky Enxerga Visita aos EUA de Forma Positiva: Apesar de não ter recebido aprovação para o uso extensivo de armas ocidentais durante sua visita aos EUA, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ainda enxerga sua viagem de forma positiva. "Cada conversa ocorreu como planejado", disse em um discurso ao vivo na plataforma X. O plano de paz ucraniano foi apresentado nos Estados Unidos. "Agora nossas equipes devem trabalhar na implementação de cada passo e decisão." Em Washington, Zelensky encontrou-se com o presidente dos EUA Joe Biden e sua vice Kamala Harris para defender o apoio contínuo à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Ele também encontrou o candidato à presidência republicano Donald Trump em Nova York, que afirmou mais uma vez que, se vencesse as eleições, a guerra terminaria rapidamente.

06:56 Catar Negocia Retorno de Crianças Abduzidas: Dos milhares de crianças supostamente sequestradas pela Rússia durante a guerra, nove foram recentemente resgatadas, de acordo com os relatórios ucranianos (veja a entrada das 02:18). Muitas delas haviam perdido um ou ambos os pais devido à guerra e foram entregues aos avós, disse Dmytro Lubinez, o Ombudsman dos Direitos Humanos. As autoridades do Catar estão ativamente envolvidas nas negociações para trazer de volta mais crianças. Eles receberam uma lista de 751 crianças para as quais a documentação necessária já foi concluída, disse Lubinez. De acordo com as autoridades ucranianas, cerca de 20.000 crianças foram ilegalmente levadas para a Rússia desde o início da guerra, com apenas algumas centenas tendo sido devolvidas para casa até agora.

06:27 Blinken Acusa China de Apoiar Indústria de Armas da Rússia: O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, destacou as preocupações dos EUA sobre o apoio da China à indústria de armas da Rússia durante discussões com o Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. "Se Pequim afirma que quer paz e fim do conflito, mas permite simultaneamente que suas empresas ajudem Putin a continuar sua agressão, é contraditório", afirmou Blinken durante uma conferência de imprensa. Wang expressou a posição da China sobre o conflito na Ucrânia, enfatizando a necessidade de paz através do diálogo, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China.

05:31 Forças ucranianas eliminam dois soldados russos em jet ski por meio de droneAs tropas ucranianas parecem ter eliminado dois soldados russos em um jet ski utilizando um drone, de acordo com a fonte de notícias pró-ucraniana Defense Express. Os russos estavam navegando no rio Dnipro quando um drone equipado com uma carga explosiva atingiu seu jet ski, como mostrado em um vídeo compartilhado pelo ativista Serhiy Sternenko.

04:10 Mediazona mostra mais de 71.000 soldados russos mortosO portal de notícias russo independente Mediazona afirma que mais de 71.000 soldados russos morreram na Ucrânia. Desde meados de setembro, quase 2.000 soldados adicionais morreram no conflito. A Mediazona menciona que os números reais são provavelmente muito maiores, já que suas informações autenticadas vêm de fontes como obituários, postagens online de familiares, relatórios de mídia local e notificações de autoridades locais.

02:18 Nove jovens sequestrados retornam à UcrâniaNove jovens que foram levados para a Rússia durante a guerra retornaram ao seu país na sexta-feira com a ajuda do Catar, que atuou como mediador, de acordo com Dmitro Lubinez, o ombudsman do país. Como ele declarou no Telegram, esses crianças têm entre 13 e 17 anos, e um homem de 20 anos também estava envolvido na operação. O retorno foi alcançado por meio de um plano de ação e com a assistência do estado do Golfo do Catar. A informação não pôde ser inicialmente verificada de forma independente. Os jovens foram supostamente levados de seus pais ou responsáveis pelos ocupantes e vinham de áreas como Kherson, Zaporizhzhia ou Luhansk, acrescentou Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Um ataque à Bielorrússia significa a Terceira Guerra Mundial"O ditador da antiga república soviética da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusa a NATO de ter planos de ataque contra seu país e ameaça utilizar armas nucleares. "Um ataque à Bielorrússia significa a Terceira Guerra Mundial", afirmou o líder bielorrusso, de acordo com a agência de notícias do estado bielorrusso Belta, durante um discurso diante de estudantes em Minsk. Tanto a Bielorrússia quanto seu aliado Rússia utilizariam armas nucleares em tal cenário. Lukashenko também agradeceu ao chefe do Kremlin, Vladimir Putin, pela recente mudança na doutrina nuclear da Rússia. Em seu discurso, Lukashenko afirma que a NATO tem planos concretos de ataque à Bielorrússia. "Os americanos e os poloneses já se posicionaram ao longo da fronteira, especialmente do lado polonês. Sabemos que a liderança polonesa já está esfregando as mãos", disse ele. Eles estão preparados para o caso e reagirão imediatamente. A Bielorrússia não é uma potência nuclear, mas armas nucleares táticas da Rússia foram estacionadas em seu território desde o final de 2023.

23:10 Ex-comandante dos EUA Hodges e outros pedem medidas ousadas de Biden contra a RússiaUm grande número de ex-militares e especialistas instou o presidente dos EUA, Joe Biden, a tomar medidas decisivas para concluir a guerra na Ucrânia a favor do país e impor medidas contra uma possível ameaça da China. Entre eles estão o ex-comandante das forças dos EUA na Europa, Ben Hodges, e um ex-deputado comandante da NATO, o tenente-general da exército alemão Gert-Johannes Hagemann, que defendem ações contra a Rússia e também com um olho na China. Eles pedem a remoção de restrições ao uso de armas ocidentais contra a Rússia para atacar "alvos militares e logísticos" no território russo. Eles também exigem a entrega de 300 tanques Abrams e 1.000 veículos blindados Stryker à Ucrânia e um embargo completo de armas e tecnologia contra a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia e Azerbaijão. Eles também propõem uma expansão da NATO além das fronteiras transatlânticas para incluir o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e "qualquer outro país democrático que expresse seu desejo de ingressar", como a Argentina.

22:15 Inteligência russa investiga jornalistas internacionais sobre KurskO serviço de inteligência doméstica russo FSB está investigando três jornalistas estrangeiros por sua cobertura de áreas na região de Kursk, na fronteira russa, controladas pelo exército ucraniano. Afetados estão Kathryn Diss e Fletcher Yeung da estação de TV australiana ABC News, assim como o jornalista romeno Mircea Barbu, que são acusados de cruzar ilegalmente a fronteira russa, de acordo com a agência de notícias russa RIA Novosti. Os jornalistas enfrentam até cinco anos de prisão. No entanto, parece que nenhum dos três está na Rússia. Alguns meios de comunicação internacional, como a emissora alemã Deutsche Welle, o canal de notícias dos EUA CNN e a emissora italiana Rai, relataram de áreas em Kursk controladas pela Ucrânia.

21:35 Casa Branca rotula acusações de republicanos dos EUA contra Zelensky como 'manobra política' A Casa Branca está contestando acusações de legisladores republicanos de que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interferiu ilegalmente nas eleições dos EUA ao visitar uma fábrica de munições. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, descartou a alegação como uma "manobra política" e pediu aos republicanos que "desistam". Ela disse que a delegação ucraniana havia solicitado a visita, que foi facilitada pelo Departamento de Defesa. "Isso é rotina", acrescentou Jean-Pierre. A visita de Zelensky ao local de produção da Pensilvânia, onde são fabricados os projéteis de 155 mm urgentemente necessários pela Ucrânia, também foi acompanhada por vários democratas, incluindo o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro. Após isso, os legisladores republicanos lançaram uma investigação e o porta-voz da Câmara exigiu, em uma carta, que Zelensky demitisse o embaixador ucraniano nos EUA.

21:09 Comunidade internacional se opõe a ameaças nucleares da Rússia em relação à Ucrânia Vários países, incluindo a China e o Brasil, expressaram sua oposição ao uso potencial ou à ameaça de armas nucleares contra a Ucrânia. Por meio de uma declaração conjunta, eles instaram todas as partes envolvidas a se absterem de empregar ou ameaçar o uso de armas nucleares, bem como de outras armas de destruição em massa, como químicas e biológicas. Doze países expressaram sua "preocupação extrema" com o aumento das chances de conflito na Ucrânia, afirmando que instalações civis, incluindo usinas nucleares e outras fontes de energia, devem permanecer intocadas durante as operações militares. Este chamado à ação decorre das recentes declarações do presidente russo Vladimir Putin. Ele sugeriu que a Rússia poderiadeployar armas nucleares se houvesse ataques aéreos significativos contra o solo russo, e qualquer ataque apoiado por uma nação nuclear seria considerado agressão coletiva. Além disso, o presidente ucraniano Zelensky alegou que a Rússia estava considerando um ataque a usinas nucleares ucranianas.

