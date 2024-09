O número de pessoas feridas em Kharkiv subiu para 9.

Ontem, numa terça-feira, Kharkiv, uma cidade na Ucrânia, sofreu outro intenso ataque aéreo russo. Múltiplos mísseis guiados explodiram em vários setores. O número de mortos agora subiu para 9 pessoas. Isso aumenta a série de recentes ataques a civis. No domingo passado, um ataque de precisão tirou a vida de uma mulher e deixou 43 pessoas, incluindo 4 crianças, feridas.

08:46 Ucrânia: Instalações energéticas em Sumy sofrem novo ataque de drones russosAs autoridades da cidade ucraniana de Sumy relataram outro ataque às suas instalações energéticas por drones russos. Felizmente, não houve mortes relatadas, mas esses ataques repetidos estão levando o sistema energético ao limite. Na terça-feira, a Rússia atacou a infraestrutura energética de Sumy e sua região com foguetes e drones, resultando em uma queda de energia que afetou mais de 280.000 lares, como anunciou o Ministério da Energia.

08:27 Estado-Maior Ucraniano: 1.130 baixas russas relatadas ontemO Estado-Maior Ucraniano relatou um total de 1.130 baixas militares russas nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, a Ucrânia documentou um total de 637.010 perdas do inimigo. Nas últimas 24 horas, as forças ucranianas relataram ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e 6 tanques.

07:55 Ucrânia se prepara para deploy de caças F-16 de aliados ocidentaisA Força Aérea Ucraniana finalizou seus planos de deploy de caças F-16 fornecidos por aliados ocidentais. O presidente Volodymyr Zelensky confirmou todas as tarefas para as forças armadas e o Ministério da Defesa, além de explorar oportunidades para expandir a frota de aeronaves e aprimorar o treinamento de pilotos durante seu discurso noturno por vídeo. Muitos em Kyiv defendem um treinamento básico mais abrangente para pilotos, que atualmente dura apenas 40 dias. A Ucrânia deve receber cerca de 60 caças F-16, mas apenas alguns já foram entregues.

07:19 Rússia diz ter frustrado ataques de drones ucranianos em várias regiõesA Rússia afirma ter frustrado com sucesso ataques de drones ucranianos em várias regiões. Seus sistemas de defesa aérea relataram ter abatido 54 drones ucranianos em cinco regiões russas, de acordo com a agência de notícias estatal TASS, citando o Ministério da Defesa. Os drones foram abatidos principalmente na região fronteiriça de Kursk, com os drones restantes destruídos nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, e nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, onde oficiais locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone em um grande depósito de munições na cidade de Toropets, resultando em um incêndio na cidade e obrigando os moradores a evacuarem.

06:57 Depósito de munições russo relatadamente severamente danificado por ataque ucranianoBlogueiros militares sugerem que o ataque ucraniano a Toropets, na região de Tver, acendeu um depósito de munições contendo milhares de toneladas de munição e foguetes. O depósito é supostamente bem equipado, com 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-coronel de inteligência russo Igor Girkin afirma que a situação na região permanece sob controle. Os blogueiros militares deduzem de sua análise que danos significativos foram infligidos, especialmente em bunkers mais novos.

06:20 Vice-líder do grupo parlamentar do Partido Verde: Partidos de direita disseminam narrativas russas na AlemanhaO vice-líder do grupo parlamentar do Partido Verde, Konstantin von Notz, propôs um debate parlamentar sobre as operações de influência russa na Alemanha. "Documentos internos da fábrica de propaganda russa SDA expõem claramente os métodos insidiosos pelos quais entidades russas estão manipulando nossa democracia, o discurso público e as eleições", de acordo com o político do interior. "Com a AfD, BSW e outros colaboradores promovendo narrativas russas publicamente e nos parlamentos, estão sendo formadas alianças tóxicas para minar os interesses alemães."

05:42 Trolls russos disseminam vídeos falsos sobre Kamala HarrisInvestigações da Microsoft revelaram que atores russos estão intensificando sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. O grupo conhecido como Storm-1516, com ligações com o Kremlin, produziu dois vídeos falsos desde o final de agosto para minar as campanhas de Harris e de seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra um grupo de supostos apoiadores de Harris agredindo um participante de um comício pró-Trump. No outro vídeo, um ator espalha a afirmação fabricada de que Harris feriu uma jovem em um acidente em 2011, deixando-a deficiente, e fugiu do local.

05:19 Explosões e incêndio em Tver, RússiaAtaques de drones ucranianos, de acordo com fontes russas, resultaram em uma explosão e incêndio na região russa de Tver. Os incêndios foram iniciados por detritos de um drone ucraniano destruído na cidade de Toropets, levando à evacuação parcial dos moradores. Os bombeiros estão tentando controlar o incêndio. O alvo pretendido do incêndio ainda não foi especificado. As unidades de defesa aérea russas ainda estão lidando com um "ataque em massa de drones" na cidade, a cidade sendo sede de um arsenal russo para armazenar foguetes, munição e explosivos, como relatado por um relatório de 2018 da agência de notícias do estado RIA.

03:57 Ataques de Drone na Rússia De acordo com autoridades regionais, a Ucrânia está bombardeando várias áreas no oeste da Rússia usando drones. No região de Smolensk, que faz fronteira com a Bielorrússia, o governador Vasily Anochin relatou no Telegram que sete drones ucranianos foram abatidos. Da mesma forma, um drone foi destruído sobre a região de Orjol pelo sistema de defesa aérea russo, de acordo com o governador Andrei Klychkov no Telegram. Na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram derrubados, de acordo com o governador Alexander Bogomaz em sua declaração no Telegram. Kiev alega que esses ataques são direcionados a infraestrutura militar, energética e de transporte essenciais para os esforços de guerra de Moscou.

02:56 Investigação dos EUA sobre Comércio de Urânio com a China A administração dos EUA está investigando suspeitas de contornar a proibição de importação de urânio russo nos EUA através da China. Sombras pairam sobre a possibilidade de a China importar urânio enriquecido da Rússia enquanto envia seu urânio produzido internamente para os EUA, de acordo com a Reuters, citando fontes governamentais não identificadas. "Estamos preocupados com a contornar a proibição de importação de urânio russo", disse Jon Indall, porta-voz da Associação de Produtores de Urânio dos EUA (UPA). "Não queremos fechar a torneira russa e nos tornarmos dependentes dos suprimentos da China. Pedimos ao Departamento do Comércio para investigar o assunto", acrescentou Indall. O Departamento do Comércio dos EUA não respondeu a um pedido de comentário.

01:54 EUA Consideram Reabastecimento de Reservas Estratégicas de Petróleo Uma fonte revelou que os EUA estão considerando o reabastecimento de suas reservas estratégicas de petróleo. Os EUA estão considerando a compra de cerca de seis milhões de barris de petróleo devido aos preços acessíveis, de acordo com uma fonte a par do assunto. Se realizado, essa aquisição representaria a maior desde um lançamento anterior em 2022, que foi então o "maior lançamento de reservas de petróleo da história". Durante a invasão da Rússia na Ucrânia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas em 2022, marcando um lançamento histórico de reservas de petróleo.

00:45 Vítimas em Ataque a Saporizhzhia A Rússia atacou a região de Saporizhzhia tarde da noite, deixando pelo menos dois civis mortos e cinco feridos, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Mais tarde, Fedorov esclareceu que a Rússia lançou um ataque pesado em Komyshuvakha, uma comunidade na região. Várias casas e uma instalação de infraestrutura também foram danificadas no ataque. Equipes de resgate ainda estão no local, e a extensão total dos danos está sendo analisada de acordo com o "Kyiv Independent".

23:38 Embaixador dos EUA na ONU: Vimos o Plano de Paz de Zelensky A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que o lado americano já viu o novo "plano de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Citando uma entrevista coletiva na sede da ONU, o "European Pravda" relatou isso. "Vimos o plano de paz do presidente Zelensky. Achamos que ele delineia uma estratégia que pode funcionar. Precisamos entender como podemos ajudar a executá-lo", ela acrescentou. A embaixadora dos EUA expressou otimismo quanto ao progresso do processo de paz sem fornecer mais detalhes sobre seus comentários. Thomas-Greenfield pode estar se referindo ao "plano de vitória" anterior de Zelensky, anunciado no mês anterior.

22:29 Alarme Falso na Letônia: Rebanho Inofensivo de Pássaros Confundido com Objeto Voador Não Identificado Um alarme falso na Letônia: uma suposta violação do espaço aéreo da NATO do estado báltico da Letônia por um objeto voador não identificado acabou sendo um incidente inofensivo. O objeto, que teria partido da Bielorrússia e cruzado a área oriental da Letônia em Kraslava, foi identificado como um grupo de pássaros, relatou a agência de notícias leta, citando a força aérea. Inicialmente, o Ministério da Defesa em Riga relatou a detecção de um objeto não identificado, o que levou os interceptadores da NATO estacionados na base aérea de Lielvārde a serem enviados para monitorar o espaço aéreo. No entanto, eles não conseguiram localizar nenhum objeto questionável.

21:59 Moldávia e Alemanha Assinam Acordo de Cibersegurança A Moldávia e a Alemanha buscam fortalecer seus esforços contra a "guerra híbrida de Putin" com um acordo de cibersegurança. O presidente russo Vladimir Putin tem Consistente alvo da Europa, especialmente a Moldávia, com sua guerra híbrida como meio de desestabilizar a região, de acordo com a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, em Chisinau. "Mas é exactly why we're intensifying our efforts." Ao fornecer equipamento de TI, trocar dados e realizar sessões de treinamento, eles buscam deter ataques cibernéticos na Moldávia e desmentir desinformação. Fonte

