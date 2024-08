- O número de desempregados em Schleswig-Holstein aumentou.

Desemprego em Schleswig-Holstein registrou um aumento de aproximadamente 3.800 indivíduos, totalizando cerca de 95.000, segundo o relatório da agência regional de emprego federal em Kiel para agosto. Isso representou um aumento de 0,3 pontos na taxa de desemprego, que agora está em 5,9%. Em comparação, a taxa estava em 5,7% em agosto do ano passado, com uma diminuição de 4.800 indivíduos desempregados.

Markus Biercher, líder da Direção Regional do Norte, comentou: "O aumento das estatísticas de desemprego não é surpreendente, levando em conta o tradicional slowdown do verão devido às férias e ao tempo de descanso durante agosto". Ele acrescentou: "Atualmente, os empregadores em potencial têm uma boa chance de contratar trabalhadores capacitados".

Detalhes da Demanda de Trabalho

A Agência de Emprego relatou que a demanda por empregos em agosto ficou abaixo da do ano anterior. O total de vagas estava em 25.800, uma diminuição de 1.600 em relação ao mesmo período do ano passado. Desde fevereiro deste ano, os buscadores de emprego têm acesso a entre 25.000 e 26.000 vagas abertas por mês.

No total, 37.400 vagas de emprego foram relatadas à Agência de Emprego de janeiro a agosto, com uma diminuição de 1.500 em comparação com o mesmo período do ano passado. "Assim, a demanda por vagas de emprego locais experimentou apenas uma diminuição moderada neste ano", explicou Biercher.

O distrito de Stormarn teve a menor taxa de desemprego de 4,4% em agosto, enquanto o distrito de Dithmarschen teve a maior de 6,2%. Entre as cidades independentes, Kiel e Lübeck tiveram a menor taxa de desemprego, de 8,2%, enquanto Neumünster teve a maior, de 8,8%.

