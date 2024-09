O novo treinador do Bayern pretende subir a um nível sem precedentes.

Gordon Herbert, recentemente nomeado treinador do Bayern Munich, visa repetir seu sucesso com a seleção alemã. Na EuroLeague, ele se depara com vários de seus companheiros da Copa do Mundo e tem estratégias específicas para "porcos" e "pur-sangues".

Após conseguir aguentar sua retiro na Finlândia por apenas três dias, Herbert rapidamente abraçou sua nova posição no Bayern Munich após o revés olímpico. "Foi realmente bom começar de novo", compartilhou o canadense, conhecido por sua insaciável sede de mais. Ao chegar no Isar, ele revelou uma ambição ousada.

"Minha meta é defender o título alemão e avançar para as semifinais da EuroLeague", declarou em sua conferência de imprensa. Essas declarações não são novas para Herbert. Ao assumir o cargo de treinador nacional em 2021, ele defendeu três medalhas em três anos - uma afirmação que foi recebida com risadas. No entanto, ele silenciou seus críticos ao conquistar a medalha de bronze no Campeonato Europeu, a de ouro na Copa do Mundo e quase uma medalha olímpica três semanas antes.

A equipe de Munique certamente se beneficiará com alguém como ele. Desde que colocou seus olhos na supremacia europeia, o Bayern Munich se tornou a primeira equipe alemã a se qualificar para os playoffs da EuroLeague em 2021 e 2022. Infelizmente, eles terminaram em 15º nos dois últimos rounds principais, buscando melhorar sob Herbert.

Porcos e Pur-sangues

A ambição de Herbert de alcançar algo extraordinário com o Bayern Munich ficou clara desde o início. Ele já havia agendado sua primeira sessão de treinamento em Munique em 15 de agosto, apenas oito dias após a partida da medalha de bronze em Paris. Essa "dedicação" não é unfamiliar para atletas profissionais, especialmente aqueles no bloco alemão proeminente em que Herbert confia.

Em Munique, o canadense de 65 anos, cujo contrato vai até 2026, se reunirá não apenas com Niels Giffey e Andreas Obst, mas também com Oscar da Silva e Johannes Voigtmann, que ele conhece bem da seleção nacional. A única exceção é Isaac Bonga, que agora joga pelo Partizan Belgrade na EuroLeague. "A transição fica significativamente mais fácil", relatou Herbert: "Quando eles se juntaram na semana passada, as coisas começaram a se mover mais rápido. Acho que isso é uma grande vantagem".

Enquanto Herbert reconheceu que trabalhar com o clube diferia ligeiramente de trabalhar com uma seleção nacional, ele ainda empregou sua estratégia de distribuição de papéis típica em Munique. Ele estava falando sobre "porcos" e "pur-sangues" - "É essencial em esportes de equipe que os 'porcos', os jogadores de apoio, não aspirem a serem superestrelas", explicou ele. "No entanto, é ainda mais importante que seus principais jogadores, os 'pur-sangues', executem suas tarefas de 'porco'".

Fica a cargo de Herbert identificar quais jogadores são mais adequados para cada papel nessa excepcionalmente talentosa equipe da Bundesliga. Ele ainda tem três semanas até o início da temporada. Sua estreia está agendada para 20 de setembro contra os Niners Chemnitz. Em 3 de outubro, o Bayern inaugurará seu novo SAP Garden contra o lendário time da EuroLeague do Real Madrid.

