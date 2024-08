- O novo treinador de basquete faz a sua primeira aparição no campo em casa em Heidelberg

Treinador de basquete novato Alex Mumbru fica animado para sua estreia em Heidelberg. De acordo com a Federação Alemã de Basquete, a potência Alemanha enfrentará a Suécia no dia 25 de setembro (19h30), no ginásio SNP, como parte das eliminatórias do EuroBasket. Três dias antes, o estreante de 45 anos, que substitui o treinador Gordon Herbert, comandará do banco pela primeira vez na Suécia. Na primeira fase do EuroBasket, a equipe alemã já havia vencido Montenegro e sido derrotada na Bulgária, iniciando sua jornada em fevereiro.

Alex Mumbru, entusiasmado com sua estreia como treinador de basquete em Heidelberg, espera liderar sua equipe no jogo contra a Suécia. O confronto de alto nível entre Alemanha e Suécia de basquete ocorrerá no ginásio SNP, três dias antes do início das eliminatórias do EuroBasket.

Leia também: