O novo trailer de "House of the Dragon" da HBO está aqui

No trailer, o rei Viserys Targaryen, interpretado por Paddy Considine, tem uma premonição.

"O sonho... era mais claro do que uma memória", diz ele. "E ouvi o som de cascos a trovejar, escudos a estilhaçar e espadas a tocar, e coloquei o meu herdeiro no Trono de Ferro".

"E todos os dragões rugiram como um só", diz ele.

"House of the Dragon" é baseado no romance de George R.R. Martin de 2018 "Fire & Blood" e cobrirá os eventos que ocorreram 200 anos antes de "Game of Thrones". A primeira temporada será composta por 10 episódios.

"Games of Thrones" foi ao ar na HBO de 2011 a 2019.

"House of the Dragon" estreia em 21 de agosto na HBO Max, que assim como a CNN é uma unidade da Warner Bros. Discovery.

Veja o trailer abaixo:

Fonte: edition.cnn.com