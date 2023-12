O novo Dia D dos Detroit Pistons, com a equipa a tentar evitar igualar a mais longa série de derrotas da história do desporto americano

Desde as 29 derrotas consecutivas dos Chicago Cardinals na NFL, entre 1942 e 1945, que uma equipa americana não sofria uma série de derrotas tão longa como a dos Pistons, que, com as suas 28 derrotas, já tinham uma série inigualável de fracassos na NBA.

A sua 28ª derrota foi uma desoladora derrota por 128-122 contra os Boston Celtics no prolongamento, na quinta-feira, depois de os Pistons terem deixado escapar uma vantagem de 19 pontos ao intervalo, no terceiro período.

"Fiquei triste por eles, porque sentimos que estamos muito perto de ganhar não apenas um jogo, mas muitos jogos se jogarmos assim contra a maioria das equipas da liga", disse o treinador dos Pistons, Monty Williams, aos jornalistas.

"Só lhes disse que é preciso muito carácter e integridade para fazer o que estão a fazer... Já vi equipas cederem em circunstâncias mais difíceis do que aquelas com que estamos a lidar".

A série de derrotas é uma desilusão brutal para uma equipa que, nas últimas épocas, tentou reconstruir-se através da juventude com escolhas de alto nível - incluindo o defesa Cade Cunningham, com a primeira escolha geral em 2021, e Ausar Thompson, com a quinta escolha este ano - e atraindo Williams para os Pistons este ano com um contrato de treinador pesado.

No entanto, em vez de oferecer vislumbres de sucesso futuro, esta equipa dos Pistons juntou-se ao panteão das piores equipas de sempre da NBA, pertencendo ao lado dos Philadelphia 76ers de 1972-1973, dos Charlotte Bobcats de 2011-12, dos Sixers de 2015-16 e dos Dallas Mavericks de 1992-93.

Na verdade, tem atualmente uma percentagem de vitórias pior do que todas estas equipas, com um registo de apenas 0,065 esta época, em comparação com a percentagem de vitórias de 0,110 acumulada pelos Sixers de 1972-73, que detêm o duvidoso recorde da pior época de sempre da NBA.

Com a equipa mais jovem da liga - com uma média de idades de apenas 23,5 anos - a aparente falta de experiência tem sido muito evidente na deprimente série de derrotas dos Pistons.

"Eu teria pena de qualquer equipa que estivesse a passar por isto; qualquer uma das outras 29 equipas, ficaria desiludido com elas", disse ao The Athletic Joe Dumars, antiga estrela dos Pistons e atual diretor de operações de basquetebol da NBA.

"É o caso dos Pistons - tenho pena da organização, dos adeptos. ... Passei toda a minha carreira lá. Por isso, é difícil ver os rapazes a passar por isso... Espero que consigam pôr fim a esta situação em breve".

Os Pistons defrontam os Toronto Raptors às 18h00 ET de sábado.

Jason Hanna, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

