- O novo ano lectivo é de grande importância no Baden-Württemberg.

Bolsas do canto, marmitas do armário: Estudantes do Sudoeste estão se preparando para o retorno às aulas na segunda-feira, após um recesso de seis semanas. O novo ano letivo traz desafios familiares, mas também algumas novidades. Vou fazer um resumo dos principais eventos e fatos:

Escassez de Professores

A escassez de professores é uma questão persistente. No início do último ano letivo, havia 565 vagas, 191 a menos do que no ano anterior. A Ministra da Educação, Theresa Schopper (Verdes), discutirá o andamento do processo de contratação em uma conferência de imprensa na quinta-feira.

Este é também um grande preocupação para os pais. "A escassez de professores sempre tem repercussões em todos os aspectos. Ela afeta o conhecimento transmitido e, assim, as notas nas provas finais. Cria um problema de supervisão nas escolas primárias. Tem impacto no tamanho das turmas", disse Sebastian Koelsch, presidente do conselho estadual de pais.

Novatos

Novatos também irão ajudar a enfrentar a escassez de professores. Pela primeira vez neste ano, novatos sem formação em ensino iniciarão o ensino em todos os tipos de escolas. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 400 professores ingressarão por meio do programa de entrada direta.

Esses novatos vêm de diversas profissões e iniciarão o ensino imediatamente. Eles também receberão treinamento pedagógico por dois anos e deverão passar no mesmo exame que os professores regulares. Se eles se saírem bem no primeiro ano, poderão ser oferecidos empregos permanentes pelo ministério.

Escolha da Escola Primária

Pais de alunos do quarto ano também são afetados por mudanças. Pela primeira vez, a regulamentação para recomendações de escolas primárias será implementada neste ano letivo, em vez de confiar apenas na preferência dos pais. Um modelo composto por três componentes – recomendação do professor, prova de competência e desejo dos pais – será usado em vez disso. Se dois dos três componentes concordarem, essa decisão prevalecerá. Se os pais ainda quiserem que seu filho frequente uma escola secundária, eles terão que fazer um exame adicional. No entanto, esta recomendação se aplica apenas às escolas secundárias.

Educação Democrática

A União de Educação e Ciência (GEW) acredita que mais atenção deve ser dada à educação democrática nas escolas. "A educação democrática deve ser verdadeiramente priorizada", disse a líder da união, Monika Stein. Os resultados das eleições na Saxônia e na Turíngia demonstraram que a democracia está ameaçada. "Eu confio e espero que o fim de semana tenha acordado os poucos que restam e destacado a necessidade de investir mais na educação democrática", acrescentou Stein.

Stein também pediu ao Ministério da Educação que forneça melhores informações aos professores sobre a plataforma de mídia social TikTok. A união já sugeriu ao Ministério da Educação que eles ofereçam aos professores uma breve avaliação dos desenvolvimentos da plataforma. Há muitos desafios que podem ser prejudiciais à saúde na plataforma, assim como uma grande quantidade de desinformação. Os professores não podem lidar com esses aspectos além de suas tarefas diárias.

Do ponto de vista dos estudantes, o ensino no país exige modernização. "Recebemos ensino ultrapassado com técnicas de ensino ultrapassadas e conteúdo ultrapassado na escola", criticou o conselho estudantil estadual em uma carta à Ministra da Educação Schopper e outros envolvidos na política educacional.

O presidente do conselho estudantil estadual, Joshua Meisel, usou as aulas de alemão como exemplo de ensino ultrapassado. "Analisar poemas é algo que muitos estudantes acham desinteressante", disse ele. Isso não é relevante para a vida cotidiana e deveria ser menos enfatizado. "Em vez disso, deveria ser coberto conteúdo que seja mais urgente", sugeriu Meisel. Do ponto de vista do representante dos estudantes, uma maior ênfase na redação argumentativa seria benéfica - também para distinguir melhor a notícia falsa e o populismo.

Aumento da Evitação Escolar

Professores do sudoeste relatam um aumento no número de estudantes que não frequentam as aulas. "Recebemos relatórios de todo o país sobre estudantes que abandonaram os estudos. Muitos jovens que são obrigados a frequentar escolas vocacionais após a conclusão ou abandono de uma escola geral não estão mesmo presentes nas escolas vocacionais", disse Michaela Keinath, vice-presidente da Associação de Professores de Escolas Vocacionais (BLV).

Durante o ano letivo, também aumenta o número de jovens que simplesmente abandonam e não frequentam as aulas. "Isso já aumentou significativamente nos últimos um ou dois anos", disse Keinath. Nas escolas vocacionais, isso afeta cerca de 10% dos estudantes, e em outras áreas do sistema de escolas vocacionais, pode afetar até 20%, de acordo com Keinath. A BLV não forneceu números específicos.

