O Northern Trust poderá ter de esperar até terça-feira para garantir a realização de 72 buracos, depois do atraso provocado pela tempestade tropical Henri

No fim de semana, o inverno atingiu o nordeste dos Estados Unidos, deixando milhares de pessoas sem eletricidade e provocando inundações.

As condições climatéricas adversas afectaram o torneio Northern Trust que se realizou no Liberty National Golf Club, em Jersey City, Nova Jersey.

A ronda final do evento de abertura do playoff da FedExCup - o ponto culminante da época do PGA Tour - foi adiada de domingo para segunda-feira devido à previsão de chuva forte.

De acordo com o sítio Web do torneio, o campo de golfe recebeu mais de quinze centímetros de chuva desde sábado à noite até domingo à tarde.

De acordo com um comunicado do PGA Tour, foram tomadas medidas para permitir que os 72 buracos do Northern Trust sejam jogados na sua totalidade para que haja um vencedor.

"O comissário decidiu alterar as directrizes relativas ao mau tempo, tal como previsto nos regulamentos dos torneios do PGA TOUR. O Comissário tem autoridade para alterar um regulamento se o considerar do interesse do jogo de golfe, das organizações anfitriãs, do público ou dos jogadores", declarou o PGA Tour.

"Assim, para o Northern Trust, o BMW Championship e o Tour Championship, o jogo poderá prolongar-se para além de segunda-feira, se tal for considerado necessário para completar os 72 buracos da competição, sem ter em conta a quantidade de jogo que for completada na segunda-feira. Esta alteração é coerente com o Regulamento do Torneio já em vigor para o The Players Championship".

O Northern Trust é o primeiro de três eventos do Playoff da FedExCup. O BMW Championship tem início previsto para quinta-feira, 26 de agosto, e o final da época, o Tour Championship, tem início previsto para quinta-feira, 2 de setembro.

Devido às condições climatéricas, os adeptos não poderão assistir ao último dia de jogo.

"Com a previsão de mais chuva ao longo do dia de segunda-feira, incluindo uma possível trovoada à tarde, os responsáveis determinaram que disputar a ronda final sem espectadores no local seria o caminho mais seguro a seguir", afirmou o PGA Tour.

No entanto, o PGA Tour afirma que o seu plano é disputar o torneio na segunda-feira.

O australiano Cameron Smith e o espanhol Jon Rahm estão no topo da classificação a apenas 18 buracos do fim. Smith bateu o recorde do campo com um resultado de 11 abaixo do par 60 no sábado para subir na classificação.

Fonte: edition.cnn.com