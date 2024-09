O nível do rio Danúbio em Budapeste atinge o pico de 10 anos, causando problemas de inundações.

Em Budapeste, Hungria, a enchente causada pela tempestade "Boris" atingiu o nível mais alto dos últimos dez anos. As águas da enchente submergiram as escadarias do edifício do parlamento, localizado ao lado do rio, antes de recuar. Os húngaros estão se preparando para "tempo difícil" enquanto lutam para controlar a situação da enchente, de acordo com o primeiro-ministro Viktor Orban.

Orban visitou os voluntários que guardam a cidade com sacos de areia, entre outras medidas protetoras contra as águas da enchente. No norte, na cidade de Szentendre, localizada no Danúbio, os níveis do solo de várias casas foram inundados, forçando os moradores a navegar em canoas.

Há mais de uma semana, a tempestade "Boris" trouxe chuvas catastróficas para a Polônia, Áustria, República Tcheca, Romênia e outros países da Europa Central e Oriental, resultando em enchentes catastróficas. O número de mortos chegou a 24 em todo o território atingido pelas enchentes.

Avaliações preliminares do governo polonês anunciaram no sábado que mais de 18.000 edifícios e instalações foram destruídos ou danificados como resultado das enchentes. Essas enchentes afetaram diretamente cerca de 57.000 pessoas, com mais de 6.500 relatadas como evacuadas.

Os rios inundados representam uma ameaça persistente para várias localidades no oeste da Polônia. O primeiro-ministro Donald Tusk prometeu "apoio extensivo" às regiões afetadas no sábado. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu um pacote de ajuda de dez bilhões de euros para os países inundados durante sua visita a Wroclaw na quinta-feira.

A situação das enchentes em Budapeste está provando ser bastante difícil para os húngaros de controlar, enquanto eles trabalham incansavelmente para manter o controle. As enchentes causadas pela tempestade também causaram danos significativos a várias casas em Szentendre, tornando tarefas cotidianas difíceis para os moradores.

