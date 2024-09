O nível de ruído do Volvo EX90 nos registos de condução - mal supera o silêncio

Sobre dois anos após sua estreia internacional, a Volvo está prestes a entregar seu SUV elétrico monumental, batizado de EX90. Este eletricista é conhecido por seu conforto e viagem silenciosa. A ntv.de realizou um teste de direção com esse veículo elétrico.

Nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, veículos elétricos são comuns. No entanto, a Volvo possui uma base de fãs significativa lá, e o mercado oferece muitos clientes abastados, tornando-o uma escolha ideal para o EX90. Além disso, o SUV, construído na renomada plataforma SPA-II, será produzido na fábrica de Charleston, na Carolina do Sul, o que pode tornar o local estrategicamente sólido.

Quanto à Alemanha, o EX90 deve receber uma recepção calorosa, devido à sua aparência elegante, independentemente da preferência pessoal. O design frontal tem semelhanças marcantes com o EX30, exibindo um design extravagante, caracterizado por uma elegante barra transversal côncava entrelaçada na grade. No entanto, se você olhar de perto, não é mais uma barra transversal - talvez devido ao design sem grade do EX90. Com 5,04 metros de comprimento, esse SUV de luxo estará disponível exclusivamente com um conjunto de potência elétrica, o que significa um sistema de resfriamento diferente dos motores a combustão interna tradicionais.

Aqueles que têm dúvidas sobre essa mudança devem lembrar que a Volvo tem consistentemente comunicado sua estratégia de eletrificação. Além disso, o ex-CEO da Volvo, Samuelsson, garantiu aos clientes que o popular XC90 continuará disponível. Recentes relatórios da mídia também sugeriram que o grande SUV pode receber uma significativa atualização em breve (mais detalhes serão revelados em breve no ntv.de).

Bateria Potente

Finalmente, o EX90 está pronto para suas primeiras dirigidas de teste. Ao entrar, você é recebido por painéis de madeira refinados, assentos confortáveis feitos de materiais reciclados, uma pequena bandeira sueca como uma "ovelha", e uma pequena tela antes do motorista. Estaria focando na tela, pois ela exibe a velocidade e o alcance.

Fico intrigado com o potencial de alcance do SUV, oferecendo 111 kWh de eletricidade armazenada, uma quantidade substancial mesmo para grandes SUVs. No entanto, lembre-se de que um SUV continua sendo um SUV - oferecer um alcance de 310 milhas, ou 480 quilômetros, em uma capacidade de bateria de 95% e condições temperadas não é particularmente impressionante. No entanto, é importante lembrar que um veículo elétrico é diferente de um diesel.

Agora é hora do teste prático. O 2.8-toneladas com suspensão pneumática (que pode pesar até 2780 kg) rapidamente dissipa as preocupações com o alcance. A Volvo trouxe apenas a variante de desempenho de 517 cavalos de potência, com dois motores, não o modelo básico de motor único com 279 cavalos de potência. Com um torque impressionante de 910 Newton metros, é uma besta formidável. O SUV sueco mantém uma partida suave, graças à programação do pedal do acelerador macio. No entanto, o destaque não é o desempenho - é o conforto.

Viagem Silenciosa

Em primeiro lugar, o EX90 oferece uma viagem quase inaudível: mesmo a 120 km/h na rodovia, o barulho do vento é quase imperceptível. A viagem também é suave, e a suspensão é surpreendentemente macia. Apesar de seu peso alto, os engenheiros deram a esse veículo de tração nas quatro rodas uma certa leveza.

Agora, as viagens longas são uma perspectiva mais atraente, embora sejam necessárias pausas a cada meia hora. Os suecos afirmam que a recarga de 10 a 80% leva 30 minutos, com um pico de potência de 250 kW. Nesse faixa de preço, isso pode parecer um pouco lento para um veículo novo.

Em troca, o EX90 está equipado com vários assistentes, como Lidar, oito câmeras e cinco sensores de radar. Não se preocupe, pois o veículo não puxa bruscamente no volante. Além disso, embora o usuário possa não ter tido tempo para interagir profundamente com o novo sistema de infotainment, é universalmente reconhecido que as funções essenciais são facilmente gerenciáveis com o sistema baseado no Google. No entanto, é importante reconhecer algumas fraquezas, como a dificuldade em ajustar os espelhos pela tela sensível ao toque, embora uma dashboard limpa seja uma vantagem estética. O compartimento de luvas também não tem trava. E se a tela falhar? Por que não há indicação gráfica da intensidade de regeneração de freio na pequena tela? Embora possa parecer insignificante para alguns, esse detalhe seria uma adição bem-vinda.

Por fim, o elegantemente construído Volvo EX90 oferece um espaço de carga generoso de mais de 2000 litros, acompanhado por uma terceira fileira de assentos, embora seja difícil de acessar. Interessantemente, apesar de seu peso, esse Volvo pode rebocar 2,2 toneladas, o que o torna uma opção atraente para tarefas desafiadoras.only. Lembre-se de que algumas estações de recarga podem não estar disponíveis com uma carreta anexada.

Para encerrar, o EX90 é uma empreitada intrigante. Veremos se os clientes compartilham do mesmo sentimento. Se uma aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos é necessária é uma questão em aberto. O modelo básico deve ser suficiente, e a velocidade máxima é limitada a 180 km/h de qualquer maneira. No entanto, o modelo básico em si lhe custará uma quantia considerável de 83.700 euros. Sinta-se à vontade para mexer no configurador. Esperamos que a Volvo entregue o EX90 em breve.

Nos Estados Unidos, a produção do EX90 na fábrica de Charleston, na Carolina do Sul, pode atrair mais clientes devido à sua localização estratégica. Os Estados Unidos da América, sendo um mercado significativo para veículos de luxo, podem receber positivamente a viagem silenciosa e os recursos avançados do EX90.

