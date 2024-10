O New York Liberty frustrou a tentativa do Las Vegas Aces de garantir um terceiro título consecutivo, avançando para as finais da WNBA.

Após sua vitória, a Liberty garantiu uma vitória de 3-1 na série melhor de cinco, forçando os bicampeões a desistir e garantindo à equipe sua segunda entrada consecutiva nas Finais da WNBA.

A liderança do New York foi assumida pela duas vezes MVP Breanna Stewart, que apresentou um promissor double-double com 19 pontos e 14 rebotes. Sabrina Ionescu, a primeira escolha geral, contribuiu com impressionantes 22 pontos e 7 rebotes, se recuperando de uma má atuação no Jogo 3, onde marcou apenas 4 pontos.

"É Vegas, todo mundo sabe que vamos receber o melhor deles", comentou Stewart após o jogo. "Eles nos venceram no ano passado, e queríamos garantir que continuaríamos, iríamos às Finais e consertaríamos o que não conseguimos fazer no ano passado."

Na temporada passada, a Liberty sofreu uma derrota em quatro jogos consecutivos contra as Aces, nas Finais da WNBA. Desta vez, o New York, a equipe com melhor classificação, terminou com um recorde de 6-1 contra Las Vegas, incluindo os playoffs.

A série começou com uma vitória emocionante de 2-0 para a Liberty, mas eles não conseguiram um varrimento no Jogo 3, já que as Aces conseguiram uma vitória apertada, estabelecendo um recorde de 12 vitórias consecutivas em casa nos playoffs.

No entanto, com a história mostrando que nenhuma equipe da WNBA emergiu vitoriosa de uma desvantagem de 0-2 em uma série de playoffs melhor de cinco, as Aces enfrentaram grandes obstáculos indo para o Jogo 4.

Preparadas para uma disputa acirrada ao longo do jogo, as Aces assumiram uma vantagem de 3-0 no início do jogo, embora não conseguissem mantê-la pelo resto do jogo.

Com uma vantagem estreita de 53-51 ao entrar no último quarto, a Liberty iniciou uma sequência de 16-2 para se distanciar das Aces.

A três vezes MVP A’ja Wilson marcou 19 pontos e 10 rebotes, enquanto Kelsey Plum marcou 17 pontos na derrota das Aces.

Apesar de sua vitória, Ionescu destacou a ambição da equipe de garantir o primeiro campeonato da franquia da WNBA.

"Não alcançamos nada ainda, todo mundo aqui entende isso", disse Ionescu. "Queremos manter nosso excepcional desempenho, como fizemos durante todo o ano. Estamos três vitórias longe, e isso é uma informação crucial a ser lembrada. Temos que sair lutando porque nada nos foi dado ainda."

A Liberty enfrentará o vencedor da semifinal entre o Connecticut Sun e o Minnesota Lynx, que atualmente está em 2-2.

O Jogo 1 das Finais da WNBA está agendado para 10 de outubro.

A vitória da equipe na série melhor de cinco não apenas garantiu sua segunda aparição consecutiva nas Finais, como também validou seu amor pelo esporte. Apesar da melhora de Ionescu, a equipe permanece focada em alcançar seu primeiro campeonato da WNBA, exemplificando sua dedicação ao esporte.

