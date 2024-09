- O navio mágico da Disney, o Sonho, está prestes a chegar a Hamburgo.

O navio "Disney Dream" está programado para ancorar no porto de Hamburgo hoje. De acordo com o gerente do terminal de cruzeiros Cruise Gate Hamburg (CGH), esta é a primeira vez que o navio atraca no porto, embora tenha sido visto anteriormente em Hamburgo, como comprovam as fotos. O "Disney Dream" é esperado no terminal de Steinwerder às 8:00 da manhã. Sua partida está prevista para a noite seguinte, possivelmente incluindo uma passagem pela Elbphilharmonie, de acordo com um porta-voz. Este magnífico navio, propriedade da Disney Cruise Line com sede nos Estados Unidos, seguirá em direção a Amsterdam em seguida.

