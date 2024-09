O Musk desativa o Cybertruck remotamente.

Presidente Checheno Afirma que Elon Musk Desativou seu Cybertruck RemotamenteO presidente checheno Ramzan Kadyrov afirmou que o CEO da Tesla, Elon Musk, desativou seu Cybertruck remotamente. Kadyrov havia se gabado anteriormente de possuir um Tesla Cybertruck em seu canal do Telegram, onde havia instalado uma metralhadora. Ele havia se vangloriado de ter recebido o "Cyberbeast" de Musk, mas Musk negou ter dado o caminhão a Kadyrov. Agora, Kadyrov acusou Musk no Telegram, dizendo: "Isso é desrespeitoso. Como você pôde fazer isso, Elon? É esse o seu estilo?"

20:42 Zelensky: Potencial de Ataque Russo Diminui devido à Incursão em KurskO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky observou que a incursão na região russa de Kursk obrigou Moscou a redirecionar 40.000 soldados para lá, reduzindo o potencial de ataque russo no front de Donetsk. Zelensky fez essa declaração em seu discurso noturno. A Ucrânia havia avançado para a Rússia no mês passado.

20:17 Zelensky se Encontrará com Biden, Harris e Trump Durante Visita aos EUAO presidente dos EUA, Joe Biden, receberá o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Casa Branca em Washington na próxima semana. O encontro está agendado para quinta-feira, de acordo com fontes do governo dos EUA. Zelensky também se encontrará separadamente com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que está concorrendo como candidata democrata nas eleições de novembro. Zelensky havia anunciado anteriormente seu plano de apresentar um "Plano para a Vitória" a Biden na guerra contra a Rússia. Antes de sua visita a Washington, Zelensky falará na Assembleia Geral da ONU em Nova York e terá reuniões laterais. Ele também planeja se encontrar com membros do Congresso dos EUA e com o ex-presidente dos EUA e candidato à presidência republicana Donald Trump, que concorre contra Harris nas eleições de novembro. Os detalhes da reunião planejada com Trump não foram imediatamente disponibilizados.

19:52 Stoltenberg sobre Perspectivas de Paz: Putin Deve Encontrar o Preço Muito AltoLogo antes de deixar o cargo de Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg enfatizou que o apoio militar à Ucrânia deve pressionar o presidente russo Vladimir Putin a negociar. "Não acho que Putin mudará de ideia sobre a Ucrânia", diz Stoltenberg. No entanto, ele acredita que é possível mudar os cálculos de Putin, "porque há um limite para o que ele está disposto a pagar". De acordo com Stoltenberg, o apoio militar à Ucrânia aumenta as chances de persuadir Putin a aceitar um acordo de paz no qual a Ucrânia aparece como uma nação soberana e independente. "then it's up to Ukraine and Russia to negotiate", diz Stoltenberg. A NATO deve permitir que a Ucrânia transmita a mensagem de que Putin não pode vencer no campo de batalha porque o preço é muito alto. Stoltenberg deve assumir o cargo de secretário-geral da NATO para o ex-primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, em 1 de outubro e supostamente deve se tornar o chefe da Conferência de Segurança de Munique.

19:07 Forças Russas Supostamente Colocam Explosivos em suas Próprias BarragensAs forças russas supostamente estão colocando explosivos em barragens em seu próprio território ao redor da cidade de Belgorod, de acordo com um porta-voz do exército ucraniano. O porta-voz do exército, Vitali Sarantsev, suspeita que as forças russas poderiam explodir as barragens para desacelerar um possível avanço das forças ucranianas. Outra teoria de Sarantsev é que a Rússia quer culpar a Ucrânia pelas explosões e acusá-la de causar danos ambientais. Essas alegações não podem ser verificadas. Belgorod fica a cerca de 25 quilômetros da fronteira ucraniana, sendo uma das cidades russas mais afetadas pela guerra de Moscou contra a Ucrânia.

18:36 Protestos Ukrainianos Contra Filme de Guerra Russo no Festival de Cinema de ZuriqueDespite protests from Ukraine, the Zurich Film Festival has included a controversial documentary about Russian soldiers in the Ukraine war in its program. ""Russians at war" is an anti-war film in which soldiers openly criticize Putin and Moscow's war," the organizers justify their decision on the X platform. Previously, the Ukrainian Foreign Ministry had called on the festival leadership not to show the film. "We condemn any attempt to give Russia a cultural stage on which it can whitewash its war crimes while Russian troops continue to commit atrocities against Ukrainians," it said. The film festival takes place in the Swiss metropolis of Zurich for the 20th time from October 3 to 13. "Russians at war" has already been shown at the film festival in Venice and despite protests in Toronto.

18:17 Apagões na Ucrânia Podem Durar até 18 Horas no InvernoDe acordo com um relatório da ONU, os apagões diários na Ucrânia no inverno podem durar entre 4 e 18 horas. "O inverno será muito rigoroso", diz Daniel Bell, presidente da investigação da ONU, de acordo com "Ukrajinska Prawda". "Novos ataques que resultem em cortes de energia permanentes poderão ter consequências catastróficas". Especialistas da ONU inspecionaram usinas geradoras de energia e falaram com especialistas e representantes de empresas de energia para o relatório. Os apagões são uma consequência dos ataques repetidos da Rússia ao suprimento de energia da Ucrânia. De acordo com "Ukrajinska Prawda", 73% das usinas térmicas estavam fora de operação em junho de 2024. Enquanto os ataques russos no inverno de 2022 atingiram principalmente as instalações de transmissão de energia, desde março de 2024, as instalações de geração de energia têm sido o principal alvo.

17:33 Ataque Fatal a Instituição de Cuidados para Idosos em Sumy, Relatam Ucrânia

De acordo com o "Kyiv Independent", citando o Ministério do Interior da Ucrânia, as forças russas atacaram uma instituição de cuidados para idosos no centro da cidade de Sumy. Um dos habitantes foi morto e pelo menos doze ficaram feridos. Segundo o governador Volodymyr Artiukh, havia 211 pessoas na instituição. O ataque resultou na destruição parcial de dois andares e um total de 147 pessoas foram evacuadas sem que nenhuma pessoa desaparecida fosse relatada.

16:50 Alemanha Defende Pagamento de Auxílio Básico para Refugiados Ucranianos

Daniel Terzenbach, comissário alemão para a integração de refugiados no mercado de trabalho, defendeu o pagamento de auxílios básicos para refugiados ucranianos. Ele explicou: "Isso foi uma decisão política para incluir refugiados da Ucrânia no sistema de segurança básica". Diante das críticas recentes sobre pagamentos estatais para refugiados de guerra ucranianos, ele acreditou que essa era uma abordagem adequada. Desde junho de 2022, refugiados da Ucrânia têm sido elegíveis para benefícios de segurança básica na Alemanha, que foram posteriormente renomeados para auxílio-cidadão.

16:15 Putin: Rússia Aumentará Produção de Drones Domésticos em Dez Vezes

De acordo com o presidente Vladimir Putin, a Rússia planeja aumentar sua produção de drones domésticos em dez vezes neste ano. A Reuters relata que quase 1,4 milhão de drones devem ser produzidos, em comparação com cerca de 140.000 produzidos no ano passado. A Rússia, bem como a Ucrânia, têm adquirido drones no exterior enquanto aumentam sua produção doméstica. Drones se tornaram uma arma essencial no prolongado ataque russo à Ucrânia, sendo principalmente utilizados para reconhecimento e alvo em infantaria, veículos blindados e alvos estratégicos na retaguarda.

15:39 Parlamento Ucraniano Remove MP Controversa de Comitê

O parlamento ucraniano decidiu por unanimidade remover a deputada Marjana Besuhla de sua posição como vice-presidente do comitê parlamentar para segurança nacional e defesa. Besuhla, envolvida em várias controvérsias, costuma chamar a atenção da mídia devido à sua crítica aguda à liderança militar passada e atual. Em julho, ela foi removida como chefe da subcomissão para supervisão civil das forças armadas, citando sua fala sobre problemas militares como a causa. Em seguida, ela deixou o partido do presidente Zelenskyy, "Servidor do Povo".

14:57 Parlamento Europeu Pede à UE para Permitir que a Ucrânia Use Armas Ocidentais contra Alvos Russos

O Parlamento Europeu está defendendo que os estados membros da UE permitam à Ucrânia utilizar armas ocidentais contra alvos militares situados em território russo. Os parlamentares em Estrasburgo endossaram uma resolução não vinculativa nesse sentido, com 425 votos a favor, 131 contra e 63 abstenções. O parlamento apela a todos os estados da UE para aumentar sua ajuda à Ucrânia e acelerar as entregas de armas, enquanto também pede sanções contra a Rússia e seus apoiadores, bem como regulamentações para compensar a Ucrânia por ativos do estado russo apreendidos danificados pela luta.

14:30 Suspeito Preso após Incidentes de Tiro na Sede da Wildberries

Após um incidente de tiro que resultou em duas mortes e vários feridos na sede da Wildberries, o suspeito, marido da fundadora da empresa Tatjana Bakaltschuk, foi preso pelas autoridades. Os advogados de Vladislav Bakaltschuk afirmam que ele está sendo investigado por homicídio, tentativa de homicídio, agressão a um oficial de segurança e ocupação ilegal de um cargo. No entanto, ele nega todas as acusações. De acordo com a revista Forbes, Tatjana Bakaltschuk é a mulher mais rica da Rússia. Ela alega que na quarta-feira um grupo liderado por seu marido Vladislav tentou tomar o controle da Wildberries, o que encontrou resistência dos guardas de segurança. A confrontação resultou em tiros sendo disparados.

13:58 Exército Russo Declara Captura de Outro Vilarejo no Leste da Ucrânia

O exército russo afirma ter capturado outro vilarejo na região de Donetsk, no Leste da Ucrânia. O vilarejo de Georgiyevka teria sido capturado, de acordo com o Ministério da Defesa em Moscou. Nas últimas semanas, o ministério tem frequentemente anunciado sucessos militares na linha de frente, onde as tropas ucranianas parecem estar sob considerável pressão. No entanto, o foco atual das tropas russas parece estar na captura da cidade estrategicamente vital de Pokrovsk para a Ucrânia, cuja queda constituiria um golpe significativo para Kyiv. O presidente Volodymyr Zelenskyy havia mencionado anteriormente uma "situação muito difícil" na linha de frente no Leste da Ucrânia.

Os soldados russos, supostamente libertando o Donbass dos "nazistas", de acordo com as alegações do Kremlin, estão encontrando uma recepção menos receptiva do que o esperado. De acordo com a transmissão da Rossia 1, um soldado encontra uma diferença notável em sua missão entre Kursk e Bachmut. A atitude das pessoas em relação a eles é um contraste marcante: "Aqui, é praticamente como em casa, eles nos amam. Lá, sua atitude foi significativamente diferente".

12:35 von der Leyen Visita a Ucrânia com Promessas em Abundância

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está programada para visitar a Ucrânia na sexta-feira. Durante sua reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Kyiv, ela discutirá a assistência europeia para o suprimento de energia do país no próximo inverno. A UE comprometeu-se a fornecer mais 160 milhões de euros para a reparação de usinas elétricas danificadas, 60 milhões de euros para aquecedores e equipamentos adicionais para abrigos de pessoas deslocadas e 100 milhões de euros para a reparação de usinas de energia térmica e instalação de novas usinas solares na Ucrânia. Uma parte dos fundos será proveniente das receitas geradas por ativos russos congelados dentro da UE.

12:10 Explosões Catastróficas Atinjam Depósito de Munições Russo

O exército ucraniano parece ter atingido um depósito de munições russo de grande porte, a 500 quilômetros além da fronteira. As explosões são colossais e até mesmo detectáveis na escala sismográfica, segundo o correspondente da ntv de Moscou, Rainer Munz. Ele também explicou a importância do depósito para a Rússia.

11:50 Alemanha Pode Alocar Mais 400 Milhões de Euros para Ajuda Militar este Ano

Apesar de uma situação financeira desafiadora, o governo alemão planeja liberar mais 392 milhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia neste ano. Isso fica claro em uma carta escrita pelo secretário de Estado do Orçamento do Bundestag, Florian Toncar. O político do FDP referiu-se a uma necessidade inesperada relatada pelo Ministério da Defesa alemão e à situação precária da Ucrânia em seu conflito contra a Rússia. Os fundos serão utilizados principalmente para a aquisição de equipamento militar da indústria de defesa alemã. Os recentes avanços das forças russas pioraram a situação da Ucrânia, que sofreu "perdas materiais significativas" devido à superioridade russa em artilharia e ao uso de bombas guiadas. A probabilidade de a Ucrânia sucumbir sem um apoio substancialmente maior durante sua luta defensiva é alta.

11:32 Fornecedores de Energia Levam uma Surra: Este Inverno Será um "Testemunho Duro"

A Agência Internacional de Energia (IEA) instou os parceiros da Ucrânia a fortalecer seu suprimento de energia antes do inverno que se aproxima. Devido aos ataques recorrentes da Rússia a usinas elétricas, usinas de aquecimento e redes de transmissão da Ucrânia, a infraestrutura energética do país está atualmente sob uma imensa pressão. Apagões e interrupções no fornecimento de água ocorrem rotineiramente. A situação pode piorar à medida que os dias ficam mais curtos e frios, o que pode levar a mais interrupções no suprimento de energia a hospitais, escolas e outras instalações vitais. O suprimento de calor às cidades ucranianas também corre risco. Os parceiros da Ucrânia devem intensificar a proteção da infraestrutura energética contra ataques e ciberataques. Este inverno será "de longe o testemunho mais difícil" enfrentado pelo sistema energético da Ucrânia, disse o diretor da IEA, Fatih Birol.

10:58 Moscou Retira Reabilitação de Milhares de Vítimas de Stalin

A Rússia retirou a reabilitação de mais de 4.000 indivíduos que foram vítimas de purgas sob o ditador soviético Josef Stalin. Segundo o porta-voz do Escritório do Procurador-Geral, Andrei Ivanov, muitos desses indivíduos foram reabilitados nas décadas de 1990 e 2000, mas foram supostamente colaboradores dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Os indivíduos, tanto homens quanto mulheres, haviam recebido reabilitação no passado, mas a Rússia agora a revogou. Josef Stalin controlou Moscou da metade da década de 1920 até sua morte em 1953, e diversas ondas de repressão e purgas tiraram a vida de milhões de cidadãos soviéticos. Os julgamentos-show eram comuns.

09:58 Kyiv Confirma Abate de Todos os Drones Russos

As forças de defesa aérea da Ucrânia afirmam ter abatido todos os 42 drones que a Rússia lançou em direção ao país durante a noite. Além disso, eles conseguiram interceptar um de quatro mísseis usados no ataque. Os sistemas de defesa aérea foram ativados em nove diferentes regiões ucranianas. O governador de Kharkiv, Oleh Synyehubov, relatou que seis pessoas ficaram feridas em Kupiansk, a oito quilômetros da linha de frente, devido a um ataque russo. A infraestrutura, incluindo uma escola, um jardim de infância e dez edifícios residenciais, foi danificada em Kharkiv. Danos a uma instituição educacional também foram relatados na região de Cherkassy.

09:30 Rússia Enfatiza Captura de Dois Vilarejos em Kursk

As forças armadas russas supostamente estão fazendo progresso em sua ofensiva contra as forças ucranianas que haviam infiltrado Kursk, segundo um alto comandante militar. Os vilarejos de Nikolayevka-Darivka e Darivka, localizados a oeste da região fronteiriça russa, foram supostamente recapturados pelas forças russas. Isso permite que as forças russas possam potencialmente alvo

09:01 Munições Indianas Escapam para a Ucrânia Despite Objeções de MoscouApesar das objeções de Moscou, munições de artilharia indianas estão supostamente chegando à Ucrânia por rotas indiretas, com Nova Délhi não interferindo para deter o comércio, de acordo com a Reuters, citando fontes de governos indianos e europeus, representantes da indústria de defesa e dados aduaneiros. O envio de munições vem ocorrendo há mais de um ano para apoiar a defesa da Ucrânia. Países europeus, incluindo Itália e República Checa, supostamente compram as munições de artilharia e as redirecionam para a Ucrânia.

08:25 TASS Revela Novo Caso de Corrupção no Ministério da Defesa RussoAs autoridades russas prenderam o chefe da seção de serviço de tanques no Distrito Militar Central sob acusação de aceitar um grande suborno. Essa informação foi relatada pela agência de notícias estatal TASS. Denis Putilov é suspeito de ter aceitado um suborno de US$ 107.000, em troca de contratos de reparo e manutenção de veículos militares. Este caso é o último de uma série de escândalos de corrupção envolvendo altos oficiais militares russos desde que Andrei Belousov assumiu como ministro da Defesa russo em abril de 2024. Investigações de corrupção dentro do Ministério da Defesa russo têm continuado por vários meses.

07:52 Putin Estende Embargo Alimentar por Mais Dois AnosEm 24 de agosto de 2024, o presidente russo Vladimir Putin estendeu o embargo de 2014 sobre produtos agrícolas de países ocidentais por mais dois anos - de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026. De acordo com a agência de notícias estatal TASS, o embargo, introduzido em resposta às "ações infriendosas do Ocidente", tem sido aplicado na Rússia desde agosto de 2014. Abrange produtos dos EUA, UE, Austrália e Ucrânia, entre outros.

07:22 Bombardeio Russo em SaporizhzhiaUma mulher idosa morreu e duas outras pessoas ficaram feridas no bombardeio russo na região sudeste ucraniana de Saporizhzhia, de acordo com autoridades regionais, segundo o governador Ivan Fedorov no Telegram. As forças russas supostamente bombardearam a região mais de 160 vezes nas últimas 24 horas, resultando em danos à infraestrutura e edifícios residenciais. A região está principalmente ocupada por tropas russas.

06:50 Kyiv Relata Morte de Mais de 500 Crianças na GuerraDesde o início da invasão em grande escala, as hostilidades russas mataram mais de 500 crianças ucranianas e feriram mais de 1.600, de acordo com a declaração de Dmytro Lubinets, o ombudsman parlamentar ucraniano dos direitos humanos, no Telegram. "Oficialmente, 1.609 crianças foram feridas e 575 foram mortas. No entanto, o número real pode ser muito maior, já que os dados das terras temporariamente ocupadas não estão disponíveis", afirmou Lubinets. "A Federação Russa viola sistematicamente e de forma descuidada as Convenções de Genebra relacionadas à proteção de civis durante a guerra e ao tratamento de prisioneiros de guerra."

06:16 Zelensky Planeja Encontro com HarrisA vice-presidente e candidata presidencial democrata dos EUA, Kamala Harris, planeja se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington D.C. na próxima semana, de acordo com a Bloomberg. Zelensky é esperado para se encontrar com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU de 24 a 30 de setembro. Durante sua viagem, Zelensky pretende discutir a adesão à NATO e à UE, acordos econômicos e de segurança, e o fornecimento contínuo de armas modernas, como parte de seu "plano de vitória". Ele também planeja apresentar seus planos estratégicos a Harris e Trump.

05:44 Moscou Procura Aproximar-se da PaquistãoA Rússia e o Paquistão concordaram em aumentar o comércio bilateral e fortalecer a cooperação econômica, como anunciado pelo vice-primeiro-ministro russo Alexei Overchuk e pelo ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, em Islamabad. A Rússia também se comprometeu a apoiar o pedido do Paquistão para ingressar no bloco internacional BRICS. Apesar de enfrentar isolamento econômico crescente devido às sanções ocidentais após sua invasão da Ucrânia, o comércio entre Moscou e Islamabad atingiu US$ 1 bilhão em 2023. Os países pretendem desenvolver ainda mais suas ligações econômicas, apesar das restrições impostas pelas sanções, de acordo com Dar durante uma entrevista à imprensa.

04:48 Pressão na Frente Leste Intensa de acordo com o Estado-Maior de KyivO Estado-Maior em Kyiv descreve os combates, especialmente na região entre Pokrovsk e Kurachove, como intensos em seu relatório diário da situação. Mais da metade dos mais de 150 ataques russos durante o dia ocorreu neste setor, com vários ataques ainda em andamento.

03:48 Caças Franceses Estão Sendo Alterados para a UcrâniaOs caças franceses Mirage 2000-5 destinados à Ucrânia estão sendo modificados para atacar alvos terrestres, de acordo com o jornal francês "Sud Ouest". A reportagem detalhada mostra as modificações sendo feitas na base aérea de Cazaux, que também incluem alterações no avião. O Mirage 2000 é um avião de combate multiuso desenvolvido nos anos 70 e introduzido em 1984. A versão 2000-5 possui sistemas de radar aprimorados e pode carregar tanques de combustível externos, estendendo significativamente seu alcance.

02:48 Trump Pode se Encontrar com ZelenskyyO candidato presidencial republicano Donald Trump expressa que é "provavelmente" para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, que está programado para viajar aos EUA na próxima semana para falar em uma sessão do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra em seu país. "Provavelmente sim", responde Trump a uma pergunta de um repórter, sem fornecer mais informações.

13:39 EUA planeja aumentar reservas de petróleoO governo dos EUA, sob a presidência de Joe Biden, planeja aumentar suas reservas estratégicas de petróleo. O Departamento de Energia anunciou que o país pretende adquirir até seis milhões de barris de petróleo, o que seria o maior reforço dos estoques desde uma grande liberação em 2022. O petróleo deve ser entregue entre fevereiro e maio de 2025. Em resposta aos altos preços da gasolina decorrentes da invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas em 2022 para reduzir os preços no mercado, o que marcou a "maior liberação de reservas de petróleo da história".

00:34 Zelenskyy pede entregas aceleradas de defesa aéreaO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, pede aos parceiros ocidentais que acelerem as entregas para fortalecer a defesa aérea, afirmando durante seu discurso noturno em vídeo: "Não foram cumpridas todas as compromissos feitos na cúpula de Washington sobre defesa aérea". Ele enfatiza a importância de um sistema de defesa aérea eficiente, especialmente com o início do outono, com ataques regulares da Rússia à infraestrutura de energia e aquecimento.

00:02 Países da NATO do Leste pressionam por resposta conjunta à violação do espaço aéreo russoOs ministros da Defesa dos estados membros da NATO do Leste defendem uma resposta coletiva da NATO às violações do espaço aéreo por drones e mísseis russos. Nove estados membros da NATO ao longo de sua fronteira oriental expressaram "profunda preocupação" com as incursões recorrentes de armamentos russos em seu espaço aéreo e pediram uma "resposta conjunta da NATO". Eles também destacaram a necessidade de atualizar as capacidades para identificar, distinguir e, se necessário, interceptar objetos lentos e de baixa altitude.

23:25 Putin ordena aumento de tropas; distritos militares de Moscou e Leningrado a serem reforçadosO presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou um aumento do número de soldados ativos para 1,5 milhão. Em uma reunião com especialistas militares, ele enfatizou a importância de os militares terem soldados bem treinados. Earlier that week, he signed a decree to augment troops by 180,000. According to the president, os recém-criados distritos militares de Moscou e Leningrado receberão reforços especiais. Este é o terceiro aumento de tropas ordenado por Putin desde a invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

22:24 Conselheiro militar britânico: Guerra é 'desastre' para o KremlinA guerra da Rússia na Ucrânia é um "desastre para o Kremlin", segundo o conselheiro militar britânico Nicholas Aucott, falando no Fórum para a Cooperação de Segurança em Viena, segundo a agência de notícias ucraniana "Ukrinform". Fatores como a contraofensiva ucraniana em Kherson e a destruição de um quarto da frota do Mar Negro da Rússia contribuíram para uma "catástrofe militar russa". O uso efetivo da guerra de manobra da Ucrânia contrasta drasticamente com as táticas "matadouro" da Rússia.

22:04 Zelenskyy: 'Plano de Vitória' completamente preparadoTodos os aspectos do 'plano de vitória' que a Ucrânia apresentará aos EUA já foram desenvolvidos, diz o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy. Ele deve discutir o plano com o presidente dos EUA, Joe Biden, durante sua visita aos EUA mais tarde neste mês. Embora Zelenskyy mantenha segredo sobre os detalhes, ele menciona que o plano consiste em quatro pontos principais e um quinto ponto relacionado à situação pós-guerra. A avançada ucraniana na região russa de Kursk também faz parte da estratégia, segundo Zelenskyy.

