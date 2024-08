O monarca maori Tuheitia morre aos 69 anos

O Rei Maori da Nova Zelândia, Tuheitia Pootatau Te Wherowhero, Não Existe Mais. Poucos Dias Depois de Comemorar 18 Anos como Monarca, Ele Partiu Tranquilo deste Mundo, Cercado pela Família, Após uma Cirurgia no Coração em um Hospital, de acordo com o Anúncio de seu Gabinete. Com 69 Anos, Tuheitia Lutava Contra Problemas de Saúde, como Diabetes, Há Vários Anos.

Tuheitia Era o Sétimo Rei da População Indígena da Nova Zelândia, Sucedendo o Movimento "Kiingitanga" (Realeza Maori) Estabelecido em 1958 com o Propósito de Unir o Povo Maori sob um Líder Único. Ele Sucedeu sua Falecida Mãe, Te Arikinui, Dame Te Atairangikaahu, Que Reinou por 40 Anos.

Em um Nível de Estado, os Reis Maori Não Têm Poder, Mas Exercem uma Influência Simbólica e Cultural Significativa, Unindo Várias Tribos Maori e Exercendo Influência Nacional. Sua Principal Função é Proteger e Cuidar dos Direitos do Povo Indígena.

Atualmente, Cerca de 900.000 Maori Moram na Nova Zelândia, Constituindo Mais de 17% da População. A Declaração Dizia: "Um Chefe Partiu. Descanse em Paz". O Ministério da Cultura e Patrimônio Decretou que as Bandeiras em Todos os Edifícios Públicos Seriam Hasteadas à Meia-Hasteira "Como um Sinal de Luto e Respeito Profundo".

Rei Carlos III Compartilha Luto

O Primeiro-Ministro Christopher Luxon Recordou o "Compromisso Incansável" do Rei, Cujo Impacto na Nova Zelândia Estava "Eternamente Gravado". O Rei Carlos III Também Expressou sua "Profunda Tristeza" Pelo Falecimento do Monarca no País da Comunidade. "Tive a Sorte de Conhecer o Kiingi Tuheitia por Décadas", Escreveu em um Comunicado.

O Monarca Era Impulsionado por uma Paixão em Construir um Futuro Prospero para os Maori e a Nova Zelândia, Fundado na Cultura, Tradições e Cura, que Ele Conquistou com Sabedoria e Compaixão. Tuheitia Também Assistiu à Coroação de Carlos em Londres em Maio de 2023. Os Restos de Tuheitia Serão Alojados em sua Residência por Vários Dias Antes de Serem Enterrados em seu Local de Descanso Final, a Sagrada Montanha Taupiri, a Cerca de 100 Quilômetros ao Sul de Auckland, na Ilha Norte da Nova Zelândia.

Aqui, Ele será Depositado ao Lado de sua Mãe. Relatórios Indicam que o Funeral Provavelmente Acontecerá na Quinta-Feira Seguinte. A Montanha Tem Grande Significância Espiritual, com seus Picos Frequentemente Usados para Enterros. Tradicionalmente, Dezenas de Milhares de Indivíduos Assistiram a tais Funerais. Figuras Notáveis de Toda a Região do Pacífico Também São Esperadas para Prestar suas Respeitosas Condolências. Ainda Não se Sabe Quem Sucedera Tuheitia. Ele Deixa Para Trás sua Esposa e Dois Filhos e uma Filha. A Posição do Rei Maori Não é Herdada, mas Antes, um Novo Monarca é Escolhido pelos Líderes das Tribos Associadas no Kiingitanga no Dia do Funeral.

Em 1840, o Tratado de Waitangi Foi Assinado entre os Maori e a Coroa Britânica, Fomentando a Colônia Britânica enquanto Garantia os Direitos de Propriedade dos Maori na Terra que Ocupavam. Hoje, a Maioria dos Maori Vive um Estilo de Vida Predominantemente Ocidental, Mas Eles Conseguiram Preservar Muitos de seus Costumes e Tradições. Exemplos Notáveis Incluem o "Ta moko", Tatuagens Tradicionais que Frequentemente Cobrem Partes do Rosto, e a Dança Ritual Intimidante "Haka", Executada pela Equipe de Rúgbi Nacional da Nova Zelândia Antes de Cada Partida. Na Política, os Maori São Representados pelo Partido Maori, que Detém Vários Assentos no Parlamento. No entanto, Muitos Maori Continuam a Enfrentar Desvantagens e a Viver na Pobreza.

