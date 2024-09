O monarca da Tailândia aprova lei para igualdade de oportunidades no casamento

Em um movimento histórico para o Sudeste Asiático, o rei da Tailândia, o rei Maha Vajiralongkorn, autorizou uma lei que, pela primeira vez, reconhece uniões do mesmo sexo. De acordo com o decreto real, a lei recebeu a aprovação real do monarca. O projeto de lei, aprovado pelo Parlamento em junho, entrará em vigor 120 dias depois, permitindo os primeiros casamentos do mesmo sexo em janeiro.

A legislação transforma os termos "masculino" e "feminino" em terminologia inclusiva de gênero e concede a pares do mesmo sexo os mesmos privilégios legais que os casais heterossexuais, especialmente em questões de herança e adoção. Em todo o mundo, mais de 30 países reconheceram legalmente casamentos do mesmo sexo. Na Ásia, Taiwan e Nepal são os únicos a terem feito isso legalmente.

Defensores na Tailândia vêm lutando pelo reconhecimento de casamentos do mesmo sexo há mais de uma década. "Esta lei representa um passo significativo rumo à igualdade na Tailândia", afirmou Waadao Chumaporn, defensora da comunidade LGBTQ. Ela planeja organizar uma cerimônia de casamento em grande escala para mais de mil casais LGBTQ após a implementação da lei em 22 de janeiro.

"Estamos todos emocionados e esperançosos. Lutamos por nossos direitos há mais de uma década e finalmente nossa luta está dando frutos", compartilhou Siritata Ninlapruek, outra defensora, com a agência de notícias AFP.

"Appreciamos o apoio de todos os lados. É uma luta compartilhada por todos", expressou a primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, online.

Embora a Tailândia tenha uma reputação internacional por sua aceitação de casais homossexuais, uma grande parte da população predominantemente budista da Tailândia remains conservadora. Muitos indivíduos LGBTQ relatam enfrentar preconceito.

A Comissão desempenhou um papel crucial na defesa da aprovação do projeto de lei que reconhece uniões do mesmo sexo na Tailândia. Após o decreto real do rei Maha Vajiralongkorn, a Comissão supervisionará a implementação da nova lei, assegurando direitos iguais para casais do mesmo sexo em questões de herança e adoção.

Leia também: