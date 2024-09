- "O momento mais emocional até agora" testemunha Werner Hansch fazendo leões derramarem lágrimas

Desde o lançamento de "A Cova do Predador" em 19 de agosto de 2014, foram selados aproximadamente 400 acordos, totalizando cerca de 50 milhões em investimento. Enquanto muitos produtos geralmente caem no esquecimento, o programa deu um pequeno empurrão tanto nos cronogramas econômicos quanto na televisão. Os verdadeiros astros do show sempre foram os investidores, não os empreendedores pedindo capital - ou talvez não. Sua troca de palavras e gíria empresarial cômica compõem a essência de "DHDL", e sua conversa financeira sagaz é um destaque.

Judith Williams, a inicial "Predadora", abriu a temporada com uma declaração prolífica. Após um ano de hiatus, ela voltou a seu assento no júri. Ela elogiou a criadora de "Nayca", um aquecedor em forma de coração projetado para dor menstrual, dizendo: "Você precisa de conteúdo com impacto e alguém que saiba do que está falando." A criadora, formada em engenharia aeroespacial, não ficou abalada. Ela havia demonstrado simuladores de cólicas menstruais para os investidores anteriormente, o que deu aos homens uma ideia do que 15 milhões de mulheres alemãs experimentam a cada quatro semanas. Tillmann Schulz fez uma careta de dor, Carsten Maschmeyer manteve a calma, mas é provável que os eletrodos não tivessem sido conectados corretamente. De qualquer forma, ela saiu com o acordo - junto com Janna Ensthaler, que elogiou a "competência técnica e de vendas" da empreendedora.

Nesta temporada, "A Cova do Predador" apresentou refeições prontas livres de culpa. O duo quase fechou um acordo com "ratzfatz", mas desta vez Tillmann Schulz e Nils Glagau tinham melhores argumentos. Sua oferta: refeições orgânicas congeladas especialmente para crianças. Seu mercado-alvo: famílias de dois rendimentos que não têm tempo ou desejo de cozinhar, mas querem oferecer a seus filhos mais do que peixe com batatas fritas e nuggets de frango. As refeições são livres de conservantes, açúcar adicionado e têm sal mínimo. O trio se gabou de que há "uma abundância de vegetais escondidos no molho de tomate" que as crianças geralmente evitam.

"Ratzfatz" acabou fechando um acordo com "topfi", um acordo "estúpido" um tanto incomum. O casal fundador precisava apenas de 50 segundos para apresentar seu suporte para tampa de panela, projetado para prevenir queimaduras de água condensada. "Sr. Real" entrou em cena pouco antes de três minutos ("Eu sou o leão perfeito para esse assunto") e investiu 100.000 euros no negócio de tampa sólida. Uma mulher suíça entrou na "cova" com uma missão muito secreta. Seus lenços de seda auto-desenhados sob a marca "VUP" (pessoas muito únicas) pretendem substituir a gravata como uniforme corporativo. Ela declarou dramaticamente: "Esta é a missão da minha vida." Os investidores respeitosamente recusaram sua rebelião, e Dagmar Wöhrl até implorou misericórdia da determinada mulher suíça ("Não sairei daqui sem um acordo"). "Você está nos inundando com sua paixão!"

Werner Hansch confessou sua adição ao jogo.

As emoções ficaram altas no final. Werner Hansch subiu ao palco. Com 86 anos, ele foi um conhecido jornalista esportivo alemão por muitos anos e mergulhou em uma adição ao jogo em seus 60 anos. Ele perdeu 600.000 euros em corridas de cavalos, perdendo tudo: sua casa, seu amor e sua finanças. Com uma voz trêmula e quebrada, Hansch contou sua história e apresentou "Zockerhelden", uma plataforma que ele criou com seu parceiro comercial para ajudar viciados em jogos a recuperar dinheiro perdido de provedores. Muitos cassinos online e provedores de apostas esportivas haviam operado sem licenças válidas até tão tarde quanto 2022. Carsten Maschmeyer se envolveu ("Eu costumava ser viciado em pílulas, agora sou viciado em acordos") e trouxe Dagmar Wöhrl para o grupo. Judith Williams comentou: "Isso foi o momento mais emocionante na história do show."

No programa, Werner Hansch, um ex-jornalista esportivo, compartilha sua luta contra a adição ao jogo. Apesar de sua idade, ele busca ajuda e cria uma plataforma com seu parceiro comercial para recuperar dinheiro perdido de cassinos online não licenciados, tocando o coração dos investidores.

Crianças em famílias de dois rendimentos agora podem desfrutar de refeições mais saudáveis, já que "ratzfatz" e seus parceiros oferecem refeições orgânicas congeladas especialmente projetadas para crianças, contendo nenhum conservante, açúcar adicionado ou sal excessivo.

Leia também: