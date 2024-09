O modelo Proace Max Electric da Toyota está a deixar a sua marca no sector das vans competitivas.

**Vendas em alta de veículos comerciais leves na Europa levam a Toyota a fortalecer sua presença no mercado. Isso é alcançado por meio de um restyling da linha Proace, que agora oferece diversas opções. Notavelmente, o Proace Max é completamente novo e extremamente espaçoso.

Múltiplas escolhas, duas fontes de potência, uma multitude de versões e uma ambição: a Toyota está tentando dominar o mercado de veículos comerciais leves até 3,5 toneladas com o novo Proace Max. Da mesma forma, o Proace e o Proace City também passaram por modificações. A Toyota busca desafiar concorrentes como o VW Crafter, Mercedes Sprinter e Ford Transit com o Max, dada sua superior adaptabilidade.

Qualquer um que presuma reconhecer a nova aparência dos veículos comerciais leves da Toyota está enganado. A linha Proace é um empreendimento colaborativo com a Stellantis e é produzida em suas instalações na Polônia, França e Espanha. As semelhanças com o Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ou Opel Movano são intencionais.

Inicialmente, o Proace Max estará disponível como uma van caixão, embora a versão pickup, completa com função de inclinação, estreie no primeiro trimestre de 2025. Para construções especializadas, como campers, a Toyota, como suas contrapartes da Stellantis, oferece o chassi nu.

Os preços para a van caixão mais pequena começam em um preço acessível de 41.470 euros (incluindo IVA), enquanto a maior van caixão custa 57.760 euros. O preço base para a versão pickup (somente a versão longa) é de 47.790 euros.

Esses preços se referem ao motor a diesel de 2,2 litros com quatro cilindros, que oferece níveis de potência de 120, 140 e 180 cv. No entanto, o Max fica mais impressionante quando equipado com o motor elétrico de 205 kW/279 cv, com custos variando de 66.425 a 71.130 euros.

Operacionalmente, o Max elétrico se sai muito bem. O veículo opera quase em silêncio, com o forte motor lidando facilmente com o peso não carregado, embora isso resulte em alguma lentidão. O peso é o principal problema: o Max elétrico vazio pesa 2.790 quilogramas, deixando espaço para apenas 710 quilogramas de carga. Uma manobra de homologação inteligente - a bateria de tração servindo como um tanque e não contribuindo para o cálculo do peso máximo - aumenta sua carga útil máxima para 1.460 quilogramas.

O Max elétrico também se destaca em termos de gerenciamento de carregamento. Sua bateria de 110 kW permite à van caixão uma autonomia WLTP de entre 360 e 537 quilômetros, enquanto uma bateria vazia recarrega para 80% em apenas 55 minutos em um carregador rápido. Sua capacidade de reboque também é digna de nota, com 2.400 quilogramas (reboque), enquanto os dieséis alcançam entre 2.200 e 3.000 quilogramas, dependendo da versão.

A Toyota está explorando novos territórios ao lançar o Proace Max e espera se beneficiar do recente crescimento do mercado de veículos comerciais leves de 3,5 toneladas. Eles pretendem aumentar suas vendas de LCV da atual 140.000 para 180.000 unidades em 2023 através do Max, oferecendo opções de personalização extensas.

O Proace Max se orgulha do maior volume de carga em sua classe (17 metros cúbicos) com incontáveis opções de personalização. Graças à produção europeia, a Toyota pode atender eficientemente aos pedidos dos clientes, com 90% dos pedidos personalizados de acordo com as necessidades específicas, de acordo com Etienne Plas da Toyota Europe. O Proace Max suporta duas bases de rodas, três comprimentos, três alturas e tanto a cabine simples quanto dupla desde a fábrica. Para pedidos mais especializados, como equipamentos de oficina, a Toyota certifica upfitters.

O Proace Max representa a evolução lógica da joint venture de LCV com a Stellantis, que começou há mais de uma década. Hoje, os parceiros cobrem todos os segmentos de LCV, e a Toyota atualizou os modelos Proace menores com um motor elétrico de 100 kW/136 cv, acoplado a uma bateria de 50 ou 75 kWh.

O interior foi atualizado, especialmente para as variantes "Verso" que passaram da área de veículos comerciais para a de veículos de passageiros. O Proace visa diretamente o VW ID.Buzz, com preços a partir de €36.900 para a versão a diesel de 1,5L (88 kW/120 cv), €38.600 para a versão a diesel de 2,0L e €44.500 para a versão elétrica.

O menor LCV da Toyota, o Proace City, compete na mesma categoria que o VW Caddy. É a única opção híbrida em sua faixa, alimentada por um motor a gasolina de 1,2L (81 kW/110 cv) com preço de €24.835. Para os amantes do diesel, as opções incluem 1,5L com 75 kW/102 cv ou 96 kW/130 cv. A versão intermediária de 96 kW/130 cv do diesel custa €37.130. O City Verso também está disponível em uma versão totalmente elétrica, com uma bateria de 50 kWh, 100 kW/136 cv, um tempo de carga de 32 minutos e uma autonomia WLTP de 343-465 km.

A distinção entre veículos comerciais e de passageiros se torna mais pronunciada nesta categoria de LCV mais pequena. O City até oferece materiais de luxo como estofamento de couro a um custo menor. Esta faixa de preço e a ampla oferta a tornam um sucesso entre as famílias jovens. O City Verso elétrico, apesar de sua suspensão de veículo comercial e peso alto, se sai bem no transporte de crianças, presentes ou materiais de mercado, graças à sua versatilidade.

Toyota Proace Max Electric - Especificações Técnicas

Veículo comercial leve com peso bruto máximo de 3,5 toneladas

Dimensões: 5,99 m de comprimento, 4,03 m de distância entre eixos, 2,05 m de largura (sem espelhos), 2,76 m de altura (teto alto); carga útil: 1.460 kg

Motor elétrico com 209 kW/279 cv; torque: 410 Nm, velocidade máxima: 130 km/h, tração nas rodas dianteiras, consumo WLTP: 26,2-31,2 kWh/100 km, emissões de CO2: 0

Preço: a partir de €69.220

A variante elétrica Proace Max oferece um diferencial único com seu aumento significativo nas opções de personalização, com o objetivo de atrair clientes que procuram personalizações extensas, além do que a Toyota e suas contrapartes Stellantis costumam oferecer. Outros potenciais compradores podem ser atraídos pelo Proace Max devido à sua impressionante capacidade de carga, já que possui a maior da sua classe, com 17 metros cúbicos.

Leia também: