O modelo Opel Mokka elétrico tem a capacidade de cobrir distâncias de viagem substanciais.

Começando com um boost de potência para a versão elétrica do Opel Mokka, os clientes agora têm mais autonomia. A ntv.de deu uma volta no chic Rüsselsheimer.

A Opel decidiu apimentar as coisas ao revelar sua última criação - o Mokka Elétrico não é novidade, mas recebeu uma atualização. Especificamente, a variante elétrica do SUV compacto viu seu poder aumentar (de 136 para 156 cv), assim como outros modelos E-drive do grupo Stellantis.

Mas o que realmente destaca o Mokka é o aprimoramento da bateria. Com uma capacidade de 54 kWh, a bateria agora pode segurar mais energia do que antes (anteriormente 51 kWh), enquanto seu consumo de energia cai aproximadamente 0,5 kWh/100 km para 15,2 kWh (WLTP). Isso se traduz em uma autonomia nominal WLTP aumentando de 336 para 406 quilômetros. No entanto, isso se traduz em um desempenho real?

Vamos Mais Longe

Claramente, o Mokka não é feito para viagens de longa distância. No entanto, a Opel não queria descartar essa possibilidade e entrou com ele no rali ED1000. O Mokka de 1,6 tonelada teve que cobrir mais de 1.000 quilômetros em um dia. Dada sua pequena capacidade de bateria, não é surpreendente que esse não fosse um veículo projetado para essa distância, mas a Opel decidiu testar sua resistência.

A aventura começa com o Rüsselsheimer totalmente carregado em Düsseldorf.then goes to Brussels, heads towards the Dutch coast, stops for a lunch break, and finally returns to its starting point. With a battery of 54 kWh, covering a whopping 1006 kilometers might seem impossible. But the little Mokka pressed on.

The charging was part and parcel of the journey, which lasted 80 minutes in total, across four stops. Given the specifications of the Mokka, Opel adjusted user expectations accordingly. The vehicle's charging capabilities aren't optimized for rapid charging, relying on a standard 400-volt system. Moreover, the power limit for charging decreases with the battery's capacity, which is why larger batteries charge faster.

Um Bom Compromisso

Embora a chamada "Mokka Long Range" com a unidade de bateria-motor reformulada não seja exactly barata (preço de €44.720), a Opel compensa isso com sua extensa lista de recursos. Nosso modelo de teste do Mokka tinha um sistema de bloqueio sem chave e controle de cruzeiro adaptativo. Este conjunto de alta tecnologia cuida automaticamente da aceleração e desaceleração de acordo com as condições de trânsito até a parada total. É uma ótima vantagem para os entusiastas da tecnologia.

No entanto, recursos de ponta podem não atrair aqueles que são cuidadosos com o orçamento, que podem optar por transmissões de potência tradicionais. O Mokka de entrada começa em apenas €28.565. Embora seja compreensível que a Opel queira atender a uma variedade de necessidades dos clientes, é um pouco contraditório ter a opção mais cara e menos acessível.

O Mokka possui várias forças. Primeiro, seus assentos oferecem um conforto impressionante para um SUV compacto. Em segundo lugar, seu interior relativamente espaçoso é notável, embora o espaço seja um pouco escasso nos fundos. Por último, sua idade na família Opel é notável, já que os porta USB-C não estão em lugar nenhum.

Apesar de estar um pouco desatualizado, o Mokka exala um ar moderno. Sua fachada frontal ostenta o design "Vizor" da moda, a máscara da grade preta. A traseira tem luzes de freio LED elegantes, enfatizando sua aparência desportiva. A opção de pintura de dois tons (terminada com um teto preto contrastante) acrescenta um toque de estilo. Mesmo nesta prova de longa distância, a versão elétrica do Mokka se saiu bem, provando que não é apenas para viagens urbanas.

O boost de potência para o Opel Mokka elétrico, passando de 136 para 156 cv, é semelhante a outros modelos E-drive do grupo Stellantis, tornando-os mais poderosos. Com o aprimoramento da bateria para 54 kWh, o Mokka elétrico agora tem uma autonomia maior de 406 quilômetros.

O Opel Mokka elétrico, apesar de sua pequena capacidade de bateria, conseguiu cobrir 1.006 quilômetros durante o rali ED1000, mostrando sua capacidade para distâncias mais longas.

Leia também: