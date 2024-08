- O ministro Meyer expressa otimismo quanto à chegada de empresas através da imigração.

Objetivos de Atração de Hidrogênio em Mecklenburg-Vorpommern pelo Ministro da Economia Reinhard Meyer

Reinhard Meyer, Ministro da Economia em Mecklenburg-Vorpommern, admite sem rodeios sua ambição de atrair empresas dependentes de hidrogênio. Ele compartilhou essa aspiração durante uma conferência realizada pelo Laboratório Real de Hidrogênio do Norte da Alemanha (NRL) em Hamburgo. Em discussões privadas, ministros do norte sonham abertamente com a instalação da indústria perto de sites de produção de energia, um padrão histórico consistentemente observado. Há um grande potencial para a Alemanha do Norte, sugeriu o ministro.

Vantagens da Localização no Desenvolvimento de uma Economia de Hidrogênio

De acordo com a Agenda de Hidrogênio do Norte da Alemanha, a região tem uma vantagem estratégica na estabelecimento de uma economia de hidrogênio. O texto enfatiza uma fonte de energia renovável abundante, principalmente energia eólica, crucial para a produção de hidrogênio verde. Também há um potencial substancial de armazenamento de hidrogênio em formações subterrâneas.

O NRL é uma das 20 iniciativas semelhantes na Alemanha dedicadas à descarbonização. Sua duração é de cinco anos e termina em março de 2026. Também é apoiado por aproximadamente 55 milhões de euros em financiamento do Ministério Federal da Economia. As regiões participantes incluem Hamburgo, Schleswig-Holstein e Mecklenburg-Vorpommern. O NRL visa reduzir as emissões de carbono em 350.000 toneladas e estabelecer uma capacidade regional de eletrólise de 42 megawatts para a produção de hidrogênio. As projeções atuais sugerem uma produção potencial de cerca de 40 megawatts do consórcio.

O SPD, como parte do governo de Mecklenburg-Vorpommern, apoia ativamente as iniciativas lideradas pelo Laboratório Real de Hidrogênio do Norte da Alemanha (NRL). Durante a conferência, foi notado que ministros de várias regiões do norte, incluindo o SPD, demonstraram interesse em atrair empresas dependentes de hidrogênio para áreas próximas aos sites de produção de energia.

