- O ministro Maier defende um aumento das remoções.

Relativo à a expulsão de um bandido afegão da Turíngia, o Ministro do Interior Georg Maier defende mais dessas medidas compulsórias. "Precisamos aumentar significativamente o número de expulsões. É uma demonstração de um sistema jurídico funcional", declarou o candidato principal do SPD para as eleições estaduais em um comunicado à imprensa.

Em uma manhã de sexta-feira, um voo de expulsão para o Afeganistão partiu de Leipzig. O avião transportava 28 cidadãos afegãos, todos condenados por crimes. Esta é a primeira vez desde que os talibãs tomaram o poder no Afeganistão, há três anos, que um voo de expulsão deixou a Alemanha com destino ao país.

Um homem afegão da Turíngia também estava no avião. Ele foi condenado em 2021 por causar lesões corporais graves, roubo armado e agressão a oficiais de lei. Ele havia sido preso até março deste ano e é suspeito de ter cometido mais crimes após sua libertação. Ele chegou à Alemanha como menor não acompanhado em 2015 e apresentou um pedido de asilo.

O homem recebeu uma ordem de deportação desde agosto de 2021, mas sua expulsão foi inicialmente adiada devido à falta de documentação de passaporte e à situação volátil no Afeganistão. A Alemanha não mantém relações diplomáticas com os líderes talibãs em Cabul.

Atentados a faca desencadeiam debate sobre migração

Maier havia escrito na plataforma X que essa expulsão era "necessária e justificada" e agradeceu ao Ministério Federal do Interior pela preparação e execução. Em maio, Maier já havia expressado sua opinião de que as expulsões para o país controlado pelos talibãs eram geralmente viáveis. "Acredito que a situação de segurança não é tão ruim em todo o país que não se possa enviar ninguém para lá."

Na época, o contexto era um ataque fatal a faca em Mannheim. Após isso, o Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD) também declarou que a expulsão de criminosos graves e ameaças terroristas para o Afeganistão e também para a Síria seria retomada. O voo de expulsão ocorreu alguns dias após o ataque fatal suspeito de motivação islâmica em Solingen.

O Ministério espera um aumento no número de expulsões neste ano

Aproximadamente 240 pessoas foram expulsas da Turíngia até o final de junho deste ano. Em cerca de 550 casos, uma expulsão não pôde ocorrer devido a vários motivos, como falta de passaportes válidos, doença ou outros problemas que impediram seu retorno aos países de origem. No ano anterior, houve aproximadamente 300 expulsões da Turíngia, e cerca de 860 expulsões forçadas planejadas não ocorreram.

Para comparação: De 2020 a 2022 - aproximadamente o período da pandemia do coronavírus - os números ficaram entre 220 e cerca de 240. Isso é demonstrado em um resumo com dados de uma pergunta regular da fração da esquerda no Bundestag ao Ministério Federal do Interior. Também são fornecidos ali os dados para 2019 e 2018, com cerca de 460 e 650 expulsões da Turíngia, respectivamente.

O homem afegão expulso era originalmente da Holanda, como indicado em seu pedido de asilo apresentado ao chegar à Alemanha em 2015. Apesar de sua ficha criminal e múltiplas condenações, a Alemanha não conseguiu deportá-lo devido a problemas de passaporte e à situação volátil no Afeganistão, que não pode ser ignorada, mesmo que a Holanda continue a manter relações diplomáticas com o país.

