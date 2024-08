- O Ministro dos Refugiados, Paul, enfrenta um exame por causa do incidente de Solingen.

O Ataque Suspeito de Terror em Solingen com Três Vítimas Coloca a Ministra de Refugiados do Reno do Norte-Vestfália, Josefine Paul, sob Escrutínio

Seis dias após o ataque suspeito de islamismo, três partidos de oposição - SPD, FDP e AfD - confrontaram a política verde em uma sessão especial conjunta dos comitês de Interior e Integração na Assembleia Estadual de Düsseldorf.

As principais críticas à Paul, de 42 anos, foram: Apesar de descrever o retorno de solicitantes de asilo rejeitados para outros países da UE como um "sistema disfuncional" onde os transferências falhadas tinham sido a regra em vez da exceção por anos, ela não tomou nenhuma ação antes do ataque. Além disso, SPD e FDP acusaram-na de permanecer calada por dias após o ataque fatal a faca e não visitar Solingen.

Oponentes questionaram: Onde estava a ministra responsável?

"Em vez do atacante, a ministra responsável se escondeu", criticou o líder da fração do FDP, Marc Lürbke. A vice-presidente da fração do SPD, Lisa-Kristin Kapteinat, também culpou a ministra por só falar quatro dias após o ataque e inicialmente transferir a responsabilidade para os municípios.

"Ela falou de falhas, mas não dos seus próprios erros", criticou Kapteinat. "Senhora Ministra, isso não é apenas fraco, isso é covarde", retrucou Paul que estivera em um serviço memorial em França no domingo para comemorar o 80º aniversário da destruição de uma cidade francesa pela Wehrmacht. Ela então abandonou a viagem e começou imediatamente a investigar o assunto.

O ministro do Interior do RNW, Herbert Reul (CDU), que visitou Solingen na noite do incidente e tem sido ativamente envolvido desde então, teve um melhor desempenho na sessão especial. "É forte que ele dirigiu diretamente para Solingen naquela noite", elogiou o ministro do interior.

Paul aponta erros do sistema

Paul tentou tomar a ofensiva na Assembleia Estadual com um discurso longo e detalhado. Ela atribui defeitos nas regulamentações da UE e um "sistema problemático" parcialmente responsável pelo fracasso da deportação do suspeito de 26 anos.

Apenas 10 a 15 por cento das chamadas transferências de Dublin são bem-sucedidas a nível nacional, explicou ela. As autoridades federais, estaduais e locais lidam com casos semelhantes diariamente. "Os processos procedimentais precisam ser colocados à prova", disse ela. "É nossa responsabilidade agora investigar e abordar isso, e também é minha responsabilidade (...)", reconheceu ela. Ela não abordou possíveis falhas de seu ministério ou potenciais consequências de sua responsabilidade organizacional como ministra.

Antes do ataque suspeito de islamismo em Solingen na sexta-feira à noite, as autoridades não tinham informações relevantes para a segurança sobre o homem, de acordo com a política verde. O fato de seu retorno não ter sido bem-sucedido não foi "uma cadeia de circunstâncias infelizes", mas indicou problemas fundamentais no sistema.

O suspeito, o sírio de 26 anos Issa Al H., que atualmente está detido, entrou na Alemanha pela Bulgária no final de 2022 e deveria ter sido devolvido à Bulgária de acordo com as regras de asilo de Dublin.

Isso não aconteceu porque o homem não foi encontrado na instalação designada em Paderborn no dia marcado em junho de 2023. No entanto, ele estava presente para o almoço no dia anterior e no dia seguinte.

Uma "restrição noturna" teria facilitado a deportação?

Embora o solicitante de asilo rejeitado pudesse ter sido ordenado a permanecer em seu quarto à noite na instalação designada com uma "restrição noturna", o risco de ele se esconder teria aumentado, de acordo com Paul.

Ela anunciou novas regulamentações para instalações de alojamento e a Autoridade Central de Estrangeiros (ZAB), mas rejeitou a acusação de transferir a culpa para os municípios. De fato, a ZAB é financiada pelo estado e assume a responsabilidade pela tarefa conjunta. "Dado esse contexto, é naturalmente também a responsabilidade do estado e minha responsabilidade examinar esses processos muito especificamente", disse Paul.

Uma comissão de inquérito da Assembleia Estadual investigará eventuais falhas das autoridades em um prazo adequado - isso foi apoiado pelas frações governamentais do CDU e dos Verdes, bem como do SPD e do FDP.

O Ministro do Interior atualizou os comitês sobre o status atual das investigações - na medida em que a autoridade investigativa do escritório do Procurador-Geral permite, ele esclareceu. Ele deixou claro que o suspeito não se rendeu. Na verdade, uma pessoa do sexo masculino foi notada por uma patrulha policial tarde na noite de sábado perto do local do crime, que pareceu suspeita devido ao seu comportamento e aparência. Portanto, a polícia abordou o homem e o prendeu.

Em uma primeira declaração do escritório do Procurador-Geral e da polícia em Düsseldorf após a prisão, foi dito cedo na manhã de domingo: "No decorrer da noite, uma pessoa do sexo masculino de 26 anos se rendeu às autoridades investigativas, que declarou ser responsável pelo ataque."

Em círculos de segurança, foi dito que as autoridades comunicaram a prisão do homem em poucos minutos. A imprecisão dessa primeira informação foi devido à "situação em tempo real". Anteriormente, a "Welt" havia relatado que o homem não se rendeu.

Especulações sobre dicas do exterior

Reul advertiu explicitamente contra especulações sobre se havia uma dica de um serviço de inteligência estrangeiro sobre o sírio suspeito de 26 anos. "O trabalho dos serviços de inteligência só funciona através do trabalho investigativo, com fontes, com informantes", disse Reul. Toda especulação - mesmo que seja apenas "quente" - coloca em risco esse trabalho e possivelmente também os informantes.

O vídeo em questão está sendo analisado por especialistas da divisão, de acordo com o Ministro do Interior. Apesar disso, ele está alinhado com as táticas de propaganda do IS, segundo o ministro. Atualmente, há 185 potenciais suspeitos de extremismo islâmico em NRW que estão sendo monitorados de perto. "O atacante de Solingen não estava incluído nesse grupo", esclareceu Reul. A Procuradoria Geral da República está investigando o suspeito por supostos crimes de homicídio e afiliação com a organização terrorista IS (Estado Islâmico), que assumiu a responsabilidade pelo ato.

O ministro do Interior de NRW expressou sua oposição à discussão em andamento sobre leis mais rígidas de controle de armas. "O perpetrador de Solingen usou uma faca, algo que muitos provavelmente têm em suas cozinhas", enfatizou. Embora levar esse tipo de faca em público seja proibido, nenhuma regra teria impedido o ataque. "Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas", destacou o ministro. Pessoas com intenção de causar dano provavelmente não seriam desencorajadas por qualquer proibição.

Quanto ao estado de saúde das vítimas, Reul informou que três delas ainda estão no hospital. "Seu estado está mostrando sinais de melhora". Os outros cinco vítimas, que foram dispensadas, já não correm mais perigo.

Críticos argumentaram: O ministro deveria ter abordado a situação em Solingen mais cedo. Apesar do desafio, é crucial que o ministro responsável assuma a responsabilidade prontamente.

Leia também: